المجر تواجه كورونا بـ"كميات كبيرة" من اللقاح الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المجرية، الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق لشراء "كميات كبيرة" من اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" رغم أن السلطات الصحية الأوروبية لم توافق عليه بعد.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الذي يزور موسكو، في تسجيل فيديو على حسابه على "فيسبوك": "سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

يأتي الإعلان بينما صادقت السلطات المجرية المنظمة على استخدام اللقاح هذا الأسبوع، في ظل انتقاد بودابست لـ"بطء" مسار الموافقة على اللقاح من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ولم يتم ترخيص سوى لقاحين فقط في الاتحاد الأوروبي، هما "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، فيما من المنتظر أن تتم الموافقة على لقاح "أسترازينيكا"، الذي يتم استخدامه بالفعل في بريطانيا، قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وتقدمت السلطات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بطلب تسجيل لقاح "سبوتنيك-V"، الذي تقول موسكو إنه فعال بنسبة أكثر من 90%، لكن وكالة الأدوية الأوروبية لم تبدأ بعد عملية التدقيق.

كما طلبت المجر مليون جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، وتنتظر الضوء الأخضر من المفتشين المجريين الموجودين حالياً في بكين.