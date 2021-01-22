الهند تبدأ تصدير لقاح كورونا إلى المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الحكومة الهندية على تصدير لقاحات مضادة لمرض "كوفيد-19" بكميات تجارية، وستكون الشحنات الأولى إلى المغرب والبرازيل، الجمعة.

ويعكف معهد المصل واللقاح الهندي، أكبر منتج للقاحات في العالم، على تصنيع لقاح ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، وقد تلقى طلبيات من بلدان عديدة في أنحاء العالم.

وأرجأت الحكومة الهندية تصدير جرعات اللقاح لحين بدء برنامج التطعيم بالداخل في مطلع الأسبوع، وأرسلت شحنات مجانية لبلدان مجاورة منها بوتان والمالديف وبنجلادش ونيبال هذا الأسبوع.

وقال وكيل وزارة الخارجية، هارش فاردان شرينجلا، إن الشحنات التجارية ستبدأ، الجمعة، تماشيا مع التزام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتسخير قدرات الإنتاج الهندية لخدمة البشرية كافة.

وأضاف في حديثه مع رويترز، الخميس: "سيبدأ أيضا توريد الكميات المتعاقد عليها تجاريا بدءا بالبرازيل والمغرب ثم تعقبهما جنوب أفريقيا والسعودية".

وسجلت البرازيل ثاني أعلى حصيلة وفيات بمرض "كوفيد-19"، في العالم بعد الولايات المتحدة، وقد حثت الهند على توريد لقاح أسترازينيكا، واتفقت على استلام مليوني جرعة من المعهد الهندي للمصل واللقاح واستعدت لإرسال طائرة في الأسبوع الماضي لنقلها.

وقال مسؤولون إن السعودية والمغرب وجنوب أفريقيا اتفقت أيضا على تلقي إمدادات من المعهد الهندي.