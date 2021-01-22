لهذا السبب يصاب متعافو كورونا بالفيروس مجدداً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف علماء وخبراء الأوبئة في الصين، الجمعة، عن أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا والتي تتشكل بعد الإصابة لا تحمي الشخص من الفيروس.

وبحسب مجلة "National Science Review" استطاع العلماء دراسة الإصابات المرتبطة بالسلالة الجديدة والوصول إلى أن البنية الجينية لهذه السلالات مختلفة مقارنة بالفيروس الأول، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار العلماء إلى أن هذا الأمر قد يشكل خطراً على الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس مسبقاً، وبالتالي هم معرضون للإصابة مجدداً، وذلك بسبب نقص استجابة الخلايا لهذه السلالة الجديدة من الفيروس.

وخلصوا إلى أن العدوى الثانية من فيروس كورونا قد تكون أقسى وأقوى من عوارض العدوى الأولى التي أصيب بها الأشخاص.