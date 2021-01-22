سيارة بايدن الخارقة.. شاهد مواصفات "الوحش رقم46"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحمل سيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوحات معدنية رقم 46، كونه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، ونستعرض مواصفاتها في التقرير التالي.

وانطلق بايدن في رحلته الأولى عبر سيارته الجديدة المصنعة عام 2018، وأنتجتها شركة كاديلاك (إحدى شركات جنرال موتورز) خصيصا للخدمة السرية في البيت الأبيض.

وبدأت جنرال موتورز في تسليم سيارة كاديلاك "بيست" أو "الوحش" إلى الخدمة السرية الأمريكية، والتي تستند إلى الجيل السابق ولكنها مجهزة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك الحماية من العبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية.





ورفضت إدارة الخدمة السرية في البيت الأبيض الإفصاح عن عدد السيارات الرئاسية المصفحة أو الإجابة عن سؤال عما إذا كانت السيارة التي ركبها جو بايدن قد استخدمها ترامب سابقًا أو ما إذا كان تم إنشاؤها حديثًا.

مواصفات "الوحش 46"

سيارة الوحش التي استلمتها الخدمة السرية في 2018 مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب، ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

وعن تسليح السيارة، يمكننا القول إن "الوحش" مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز فضلًا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة، ومزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.





صنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل، ويصل وزنها 9 أطنان وتبلغ التكلفة الإنتاجية لسيارة "الوحش" 1.5 مليون دولار.



