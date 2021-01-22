شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الأجسام المضادة من "إيلي ليلى" يمنع عدوى كورونا بدور رعاية المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شركة إيلي ليلي الأمريكية أن العلاج المركب للأجسام المضادة أحادية النسيلة من Eli Lilly ساعد في منع الإصابة بأعراض كورونا بين المقيمين في دور رعاية المسنين والموظفين في المرحلة الثالثة من التجربة، وكان سكان دار الرعاية الذين تلقوا الدواء - المعروف باسم LY-CoV555 والمعروف أيضًا باسم bamlanivimab - أقل عرضة للإصابة بأعراض كورونا بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالمقيمين في نفس المنشأة الذين تلقوا العلاج الوهمي .

وبحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي، تم وصف نتائج الدراسة في بيان صحفي للشركة، لكن شركة إيلي ليلي أشارت إلى أنه سيتم تقديم النتائج الكاملة للنشر في مجلة إكلينيكية خاضعة لمراجعة علماء آخرين.

وتشير النتائج إلى استخدام وقائي رئيسي للعلاج بالأجسام المضادة، والذي صدر تصريح استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في نوفمبر لعلاج عدوى فيروس كورونا الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال ويتم إعطاء العلاج عن طريق الوريد في المستشفى أو أي مكان آخر للرعاية الصحية.

وستنظر Eli Lilly الآن في مطالبة منظمي FDA بتمديد الاستخدام الطارئ للدواء من مجرد علاج كورونا، ولكن أيضًا لمنع انتشار الفيروس في مرافق الرعاية طويلة الأجل حيث قد يكون شخص ما مصابًا بالمرض.

قال الدكتور دانيال سكوفرونسكي، كبير المسؤولين العلميين في إيلي ليلي ورئيس مختبرات ليلي للأبحاث، في بيان صحفي للشركة "يسعدنا أن يكون بامليانيماب متاحًا بالفعل كعلاج للمرضى المعرضين لخطر كبير للتقدم إلى مرض كورونا الشديد أو المستشفى ، بما في ذلك في دور رعاية المسنين ، ونتطلع إلى العمل مع المنظمين لاستكشاف توسيع ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ للوقاية"

وقال سكوفرونسكي: "نحن سعداء بشكل استثنائي بهذه النتائج الإيجابية، التي أظهرت أن بامانيفيماب كان قادرًا على المساعدة في الوقاية من كورونا، مما يقلل بشكل كبير من الأعراض المرضية بين سكان دور رعاية المسنين، وبعض الأعضاء الأكثر ضعفًا في مجتمعنا".

اشتملت الدراسة على 1097 من المقيمين والموظفين في مرافق الرعاية طويلة الأجل الذين تم إعطاؤهم عشوائيًا إما 4200 ملليجرام من bamlanivimab أو دواء وهمي.

أظهرت نتائج التجربة أنه بعد ثمانية أسابيع من بين المقيمين في الدراسة فقط الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا، توفي أربعة بسبب المرض - لكن الوفيات حدثت جميعها في السكان الذين تلقوا علاجًا وهميًا.





وقال إعلان الشركة إنه لم تقع وفيات كورونا بين السكان الذين حصلوا على عقار بامانيفيماب.

وأشار الإعلان إلى أنه من بين السكان الذين ثبتت إصابتهم في الأصل، توفي أيضًا أربعة أشخاص، لكنهم حصلوا جميعًا على دواء وهمي ولم تكن هناك وفيات بين أولئك الذين عولجوا بباملانيفيماب.

خلال الدراسة بأكملها ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 16 حالة وفاة ، بما في ذلك الوفيات غير المتعلقة بكورونا، وكانت جميع الوفيات بين السكان وليس الموظفين، وفقًا للإعلان وحدثت 11 حالة وفاة بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج الوهمي و5 من بين أولئك الذين تلقوا العلاج.

أكد الدكتور مايرون كوهين، الباحث الرئيسي المشارك ومدير معهد نورث كارولينا: "إن النشاط المضاد للفيروسات الذي شوهد مع علاج باملانيفيماب يؤكد على أهمية التدخل المبكر للمساعدة في مواجهة التأثير المدمر للفيروس على هذه الفئة السكانية الضعيفة والمرضى الآخرين المعرضين لخطر كبير".