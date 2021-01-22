شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتداء قناعين للوجه ليس أكثر فاعلية من الأقنعة الفردية لمنع العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن قسم الأمراض المعدية في مركز ستانفورد للرعاية الصحية، عن مدى فعالية الأقنعة المزدوجة في الحصول على وقاية أكبر من العدوى بفيروس كورونا، خاصة بعد أن اثبتت الدراسات أن أقنعة الوجه تحد من انتشار رذاذ الأنف والفم، طبقا لتقرير نشر في شبكة فوكس نيوز الامريكية.



مدى فاعلية الاقنعة المزدوجة للحماية من فيروس كورونا

وأكد التقرير أن الأقنعة المزدوجة تعطى نفس فاعلية الأقنعة الفردية، فلم تتفوق الأولى في الحصول على مناعة كبيرة من انتقال العدوى مثلما يعتقد البعض، حيث ينجح القناع في منع الجزيئات الضارة المحملة بالفيروسات، فلا يوجد دليل علمى يؤكد أن ارتداء قناعين للوجه سيوفر مزيدًا من الحماية ضد فيروس كورونا.

وقال الباحثون إن ارتداء قناعين للوجه يعطى أمانا نفسيا لدى الشخص، بأنه قادر على الحماية من العدوى ومنع انتقال الفيروس اليه، مما يعزز السلامة النفسية التي تعد عنصرا هاما في خطوات الوقاية من الفيروس فهى توفر إحساسا بالسيطرة على العدوى.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، اوصت أنه لابد أن تحتوي الأقنعة على طبقتين من القماش القابل للتنفس ، مع غطاء محكم يغطي الأنف والفم، كما أكدت أن القناع الذى يحتوى على طبقات متعددة قد يكون بديلا عن ارتداء قناع مزدوج، في حين أن مضاعفة القناع ربما لا تضاعف الحماية .

فى حين أكد التقرير أن الأقنعة يمكن أن تخلق أكثر من "مسار عقبة" للجزيئات الفيروسية في مسار محاول من الهواء، عبر الجسم إلى الرئتين.