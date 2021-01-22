حرق الدهون الصعبة بتطبيق رجيم الكزبرة 

بيروت - نادين محمد - يبحث الكثير من الاشخاص عن افضل طرق حرق الدهون الصعبة والعنيدة التي تتجمع في مناطق الجسم وخصوصاً البطن والارداف. ولها يتم غالباً تطبيق حميات قاسية جداً. وهو ما يجب التخلي عنه منذ الآن لأنه يمكن ان يسبب حدوث النقص في المغذيات الاساسية. وفي المقابل من المهم تعلم طريقة رجيم مؤقتة تعمل على حرق الدهون الصعبة في ايام قليلة من دون ان تؤدي الى نتائج سلبية. ولهذا ينصح مثلاً باتباع رجيم الكزبرة السريع.



فوائد الكزبرة

​

اقرئي أيضاً: التخسيس في ايام برجيم سلطة الملفوف السريع



يساعد نبات الكزبرة على حرق الدهون الصعبة والعنيدة وعلى تكسيرها في ايام لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المفيدة التي تساعد على انقاص الكيلوغرامات الزائدة.

- تحتوي على انزيمات هضمية وعصائر تعمل على تعزيز عملية الهضم وتحفيزها.

- تعتبر مصدراً هماً للألياف التي تساعد على تنشيط عملية الهضم وعملية الايض. كما ان استهلاكها يحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترات التي تفصل بين الوجبات الاساسية. وهذا ما يمنع تراكم السموم وتكون الدهون الضارة في مناطق الجسم المختلفة.



- يمكن الاستفادة من مكونات الكزبرة من اجل خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وزيادة نسبة ذلك الجيد.

- يعمل تناول هذا النوع من الاعشاب الغذائية على تحسين وظيفة الكبد وتسريع حركة الامعاء.

- ينصح مرضى السكري بتناول الاطباق التي تحتوي عليه لأنه يحفز افراز الانسولين ما يساهم في خفض مستوى السكر في الدم.

قواعد الرجيم

​



من اجل تطبيق رجيم الكزبرة للتخسيس من المهم اتباع بعض القواعد الاساسية التي تساعد على فعل هذا بنجاح والحصول على افضل نتيجة.

- يجب اضافة الكزبرة الى النظام الغذائي اليومي. ويمكن في هذه الحالة مثلاً شرب كوب من مائه على الريق لأن هذا يملأ المعدة ويساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل خلال النهار كما على تخليص الجسم من السموم.

- من المهم اضافة الكزبرة الطازجة او المطهوة بطريقة صحية الى مختلف الاطباق.

- يجب في هذه الحالة ايضاً ممارسة التمارين الرياضية. والافضل فعل هذا لمدة 30 دقيقة يومياً.

- يجب الحرص على عدم تطبيق هذا الرجيم لأكثر من اسبوع واحد.

طريقة الرجيم

​



تساعد هذه الحمية على حرق الدهون الصعبة والعنيدة في اسبوع واحد. ولهذا يجب اتباع برنامج رجيم يومي خاص.

الفطور. يجب شرب كوب من ماء الكزبرة على الريق اي قبل تناول الفطور في الصباح بنحو 10 دقائق.

وخلال الفطور يمكن تناول قطعتين صغيرتي الحجم من التوست المحضر من الحبوب الكاملة، ملعقة من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلى او قطعة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

​



كما يمكن ان تتضمن الوجبة كوباً من بذور الشوفان مع الحليب الخالي من الدسم على ان يتم تناول المزيج من دون سكر.

وجبة خفيفة. كوب من الفواكه المشكلة او كوب من مشروب اخضر يحتوي على الكزبرة والكرفس والخيار والسبانخ.

الغداء. قبل 10 دقائق من الوجبة يجب تناول كوب من ماء الكزبرة الطازج. وبعد هذا يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي مع طبق من سلطة الخضار بالكزبرة او قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي مع طبق سلطة.

كما يمكن تناول قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة مع الكزبرة.

​



وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة او المشوية من دون ملح او زيوت.

العشاء. كوب ماء قبل 10 دقائق من الوجبة. طبق سلطة خضار مع الكزبرة، حبة بطاطا مشوية متوسطة الحجم مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة مع ملعقة طعام من الزبادي غير المحلى او الجبنة خفيفة الدسم. وهكذا يمكن حرق الدهون الصعبة في ايام شرط ان يتم بعد هذا اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين.



