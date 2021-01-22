البرازيل تستقبل 2 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة البرازيلية، الخميس، أنها ستتلقى الجمعة مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد البريطاني المصنوع في الهند، ما سيتيح لها تسريع حملة التطعيم ضد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "من المقرر أن تصل مليونا جرعة من أسترازينيكا إلى البرازيل في وقت متأخر الجمعة"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي بادئ الأمر، كان مقرراً وصول هذه الجرعات إلى البرازيل الأسبوع الماضي، ونسب الرئيس جاير بولسونارو التأخير إلى "الضغط السياسي" الذي تتعرض له حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أجل إعطاء الأولوية لحملة التطعيم في بلاده.

والبرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، هي ثاني أكثر دول العالم تأثراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها أكثر من 214 ألف وفاة.

وكانت الحكومة البرازيلية تُعوّل على هذا اللقاح الذي طوره المختبر البريطاني أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لإطلاق حملة التطعيم في البلاد.

لكنها اضطرت في نهاية المطاف إلى الاكتفاء بستة ملايين جرعة من لقاح "كورونافاك" الذي طوره المختبر الصيني "سينوفاك" بالتعاون مع معهد بوتانتان في ساو باولو.