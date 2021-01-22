كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 97 مليونا ووفيات قياسية بالمكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 97.04 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و83965.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



103 إصابات جديدة بالصين.. و"لا وفيات"

سجلت الصينُ 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنَّ إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 88804 حالات، في حين استقر إجمالي عدد الوَفَيَات عند 4635 وفاة.





59 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

سجلت البرازيل 59119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1316 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن مجموع عدد الإصابات ارتفع إلى 8 ملايين و697368 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214147 حالة وفاة.





وفيات يومية قياسية بالمكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1803 وفيات جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي يومي منذ بداية الجائحة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 146174 حالة، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وسجلت الوزارة 22339 إصابة جديدة، الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة.

ويرجح مسؤولو الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب نقص إجراء الفحوصات على نطاق واسع.





وفيات كولومبيا تتجاوز 50 ألفاً

قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 50 ألفاً، بينما اقتربت الإصابات من حاجز المليونين.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في كولومبيا 1.97، بينما بلغ إجمالي الوفيات 50187.

وتكافح البلاد موجة ثانية من الإصابات، إذ سجلت رقماً قياسياً من الإصابات الجمعة الماضية تجاوز 20 ألفاً.





752 إصابة و54 وفاة بمصر

سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 159715 حالة، من ضمنهم 125171 حالة تم شفاؤها و8801 حالة وفاة".



