شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات شائعة.. السكريات تؤدى لفرط الحركة لدى الأطفال والتفاحة تغنى عن الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززّ تفشى فيروس كورونا فى العالم كله من زيادة حرص الناس على صحتهم والالتزام بكل ما هو مفيد لتفادى الإصابة بهذا الفيروس، عن طريق تناول طعام صحى ومحاولة ممارسة الرياضة بانتظام وغيرها، ورغم ذلك نقع فريسة للعديد من المعلومات الخاطئة والشائعة، ورغم أن بعضها غير ضار إلا أن البعض الآخر قد يُعرضنا لخطر الإصابة بالأمراض، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".

فيما يلى.. 5 أخطاء صحية شائعة يجب ألا تصدقها بعد الآن:

1- الشعور بالبرد يسبب الإصابة بالأنفلونزا والسعال

فى أحيان كثيرة، ينصحنا المحيطون بنا خاصة من كبار السن بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة فى الشتاء وتجنب الخروج بشعر مبلل عندما يكون الجو عاصفًا وعدم تناول الأطعمة الباردة مثل الآيس كريم أو المشروبات المثلجة أثناء الطقس البارد حتى لا نصاب بالسعال والأنفلونزا، والحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح، لأن حالة الطقس ليس لها علاقة بالإصابة بنزلات البرد وإنما تنتقل عن طريق فيروسات، ومع ذلك فإن هذه العدوى شائعة خلال أشهر الشتاء لأن الهواء الجاف البارد يسهل انتقال الفيروسات.

2- استهلاك السكر يسبب فرط الحركة لدى الأطفال

الكثير من الناس يعتقدون أن استهلاك الأطفال المزيد من السكريات يؤدى إلى فرط بالحركة لديهم طوال اليوم، حتى أن بعض الأمهات يمنعون أبناءهم تناول السكريات خاصة قبل النوم لأن ذلك يزيد مستوى الطاقة لديهم، وحاول الباحثون مرارًا وتكرارًا التوصل لعلاقة بين تناول السكريات وفرط الحركة لدى الأطفال ولم يتوصلوا لشيء يؤكد ذلك.

3- الأطعمة العضوية خالية من المبيدات

استحوذت الأطعمة العضوية على الأسواق حيث يفضلها الناس لاعتقادهم أنها صحية أكثر من الأطعمة المزروعة، والأطعمة العضوية يتم انتاجها بأساليب لا تتضمن مدخلات صناعية مستحدثة غير طبيعية، ولكن الأبحاث أكدت عكس ذلك، مشيرة إلى أن ما يتردد بشأن خلو الأغذية العضوية من المبيدات ليس حقيقى على الإطلاق حيث يستخدم المنتجون العضويون مبيدات الآفات الطبيعية والتى قد لا تكون دائمًا أكثر صحة من نظيراتها الكيميائية سواء على البيئة أو الإنسان.

4- قاعدة الثلاث/الخمس دقائق

يعتقد بعض الأشخاص أنه بإمكاننا تناول التقاط الطعام من الأرض طالما أنه لم يستغرق 3 أو 5 دقائق من تساقطه على الأرض، وهو ما أحبطته الدراسات وأكدت أنه خرافة حيث يمكن للبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى أن تصيب الطعام في غضون أجزاء من الثانية، بلا يعتمد الأمر بدلًا من ذلك على مدى نظافة السطح الذى سقط عليه طعامك.

5- تناول تفاحة يوميًا تُغنيك عن الطبيب

التفاح فاكهة رائعة غنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى، سواء تم تناولها على وجبة الفطار أو كوجبة خفيفة فى منتصف النهار، ومع ذلك لا يمكن أن يحميك التفاح من الإصابة بأى عدوى أو مرض متفشى حول العالم، وهو ما يشيعه البعض، فلابد من الحصول على التطعيمات فى الوقت المناسب والذهاب إلى الطبيب إذا لزم الأمر للتشخيص والحصول على العلاج المناسب لحالتك.