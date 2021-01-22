شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أخطاء تجنبها لتقليل ألم البطن لمرضى القولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون معالجة متلازمة القولون العصبي صعبة، فلا أحد يعرف بالضبط ما الذي يسبب ألم البطن، وتختلف محفزات متلازمة القولون العصبي من شخص لآخر، فقد تكون بسبب أطعمة معينة أو يمكن أن يؤدي الإجهاد والقلق والسفر والأدوية الجديدة والعواطف السلبية أيضًا إلى تفاقم أعراض القولون العصبي، في هذا التقرير نتعرف على أخطاء يجب تجنبها لتقليل ألم البطن، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

كيف تعرف أن لديك متلازمة القولون العصبي؟

يقوم الأطباء بتشخيص القولون العصبي عندما يعاني شخص ما من ثلاث نوبات أو أكثر من آلام في البطن غير مبررة (مثل الانتفاخ والتشنج والإسهال) لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل مع فترات واضحة من عدم وجود أعراض بين النوبات.

قد يطلب طبيبك فحص الدم وعينات البراز ومنظار القولون لاستبعاد التشخيص المحتمل الآخر.

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض القولون العصبي أو أنك تكافح من أجل إدارة حالتك، يمكن لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي مساعدتك في تجنب الأخطاء الشائعة وإيجاد طرق فعالة لإدارة مرضك.

الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي

1. عدم طلب المشورة الطبية

قد لا يذهب البعض لزيارة الطبيب رغم معاناته من آلام مزمنة في المعدة، ومع ذلك، هناك العديد من الاستراتيجيات للتعامل مع القولون العصبي ، من الأدوية ، إلى الأنظمة الغذائية ، إلى العلاج السلوكي.

2. البحث عن الاختبارات غير الضرورية

يعتقد بعض الناس أن تشخيص القولون العصبي يفسر جزئيًا آلام المعدة والبطن إنهم قلقون من حدوث شيء أكثر خطورة.

ومع ذلك ، ما لم تتغير الأعراض بشكل جذري أو يبدأ الشخص في فقدان الوزن، أو يصاب بسوء التغذية أو تظهر عليه أعراض مقلقة أخرى ، فعادة ما لا يكون إجراء اختبارات إضافية غير ضروري.

غالبًا ما يقول المرضي، أعرف أن شيئًا ما ملتهب في الجهاز الهضمي ومع ذلك ، في القولون العصبي ، لا يوجد التهاب يمكن تحديده ، على عكس مرض التهاب الأمعاء.بدلاً من البحث عن إجراءات مختلفة، من الأفضل التركيز على سبب ظهور الأعراض، ونظرًا لأن أعراض القولون العصبي تكون في بعض الأحيان شاملة - من الإمساك والإسهال إلى الغازات والتشنجات - اعمل مع طبيبك لإيجاد خطة علاج تعالجها.

اكتشف ما الذي يسبب أعراض الغازات / انتفاخ البطن ، ثم عالج جذر المشكلة بدلاً من مجرد علاج الأعراض.

3. محاولة استبعاد الأطعمة دون توجيه من الطبيب

يمكن أن تساعد حمية الإقصاء، التي يتم إجراؤها بالتشاور مع الطبيب ، في بعض الأحيان في تخفيف الألم المزمن المرتبط بالقولون العصبي.

تشمل الأطعمة التي يتم التخلص منها عادة الجلوتين ومنتجات الألبان والسكر والأطعمة المعبأة والمعالجة.

كن حذرًا بشأن الحميات "البدائية" أو أنظمة الإقصاء المتطرفة أو المفروضة ذاتيًا، والتي لم يثبت أنها تساعد المصابين بمتلازمة القولون العصبي على المدى الطويل.

بعض هذه الحميات شديدة التقييد لدرجة أنه من الصعب جدًا الالتزام بها على المدى الطويل ، ويمكن أن تسبب نقص الفيتامينات والتغذية.

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي ، فإن أفضل نظام غذائي يمكنك تجربته هو اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب. FODMAPs - السكريات قليلة التخمير، السكريات الثنائية ، السكريات الأحادية والسكريات المتعددة - هي كربوهيدرات قد لا تهضم أو تمتص جيدًا في الأمعاء.

اتباع نظام غذائي منخفض الفودماب يعني الحد من الحليب (والأطعمة الأخرى التي تحتوي على اللاكتوز) والفواكه والبروكلي (والخضروات الصليبية الأخرى) والبقوليات أو الفاصوليا.