شكرا لقرائتكم خبر عن ما فعالية لقاحى فايزر ومودرنا مع سلالات كورونا الجديدة؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة بحثية صادرة عن جامعة روكفلر الأمريكية، أنه على الرغم من ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا، والذى ظهر في بريطانيا وجنوب افريقيا والدنمارك مؤخرا، إلا أن لقاحات فيروس كورونا قادرة على حماية من تلقى جرعات التطعيم من الفيروس، طبقا لتقرير نشر في شبكة cnn.



هل تنجح لقاحات كوورنا فى الحماية من متغيرات الفيروس الجديدة

وقالت الدراسة إن المتغير الجديد الذى ظهر في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، والذي تبين أنه أكثر عدوى بين الأشخاص بنسبة 70%، لكن رغم ذلك تنجح لقاحات كورونا فى مقاومة الفيروس والحماية من المتغيرات الجديدة الناشئة للفيروس.

واعتمدت الدراسة على فحص مدى تحصين الأشخاص الذين تلقوا الجرعات الكاملة من لقاح مودرنا أو فايزر، في ظل المزاعم التي تؤكد أن الطفرات في المتغيرات الجديدة للفيروس التي ظهرت في جنوب إفريقيا و بريطانيا تتسلل إلى الجهاز المناعى على الرغم من تناول التطعيم.

واختبر فريق الباحثين بالدراسة، البلازما المأخوذة من 20 شخصا حصلوا على الجرعات الكاملة الخاصة بلقاحات كورونا وهما فايزر ومودرنا، حيث تبين أن اللقاحات أنتجت استجابات قوية للأجسام المضادة ، وكذلك الخلايا التي تستمر في إنتاج أجسام مضادة جديدة لأشهر أو سنوات من المتغيرات الجديدة للفيروس.

وأكد الباحثون أن استجابة اللقاحات لمواجهة المتغيرات الجديدة للفيروس كانت كبيرة للغاية، إلا أن تعديل اللقاحات قد يكون امرا مطلوبا في حال استمرار تطور السلالات الجديدة، مع ضرورة مراقبة فعالية لقاح فايزر ومودرنا في الوقاية الناجم من متغيرات فيروسات جديدة.