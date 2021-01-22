شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آثار جانبية للإفراط فى أكل التفاح.. منها يرفع سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب".. مقولة شائعة يعرفها الجميع، لأن التفاح مليء بمجموعة من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين سي والألياف والبوتاسيوم، كل هذه المواد الغذائية تساعد في دعم صحتنا، لكن الكثير منها يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة، لأن الإفراط في تناول التفاح قد يكون له آثار جانبية نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا".

6 آثار جانبية للافراط في تناول التفاح

في المتوسط​​، يمكن للشخص تناول تفاحة واحدة أو اثنتين في اليوم، إذا تناولت أكثر من ذلك، فقد تواجه بعض الآثار الجانبية المزعجة.

1-مشاكل في الجهاز الهضمي

تعمل الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، مما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك، يحتاج الناس ما بين 20 إلى 40 جرامًا من الألياف يوميًا، حسب العمر والجنس زيادة الألياف عن 70 جرامًا يعتبر تجاوزًا.

من المهم أن تضع في اعتبارك المصادر الأخرى للألياف في نظامك الغذائي اليومي لذلك ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على أكثر من تفاحتين يوميًا ، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المشكلات الهضمية الخطيرة.

2-مستويات السكر في الدم قد تتقلب

التفاح غني جدًا بالكربوهيدرات التي يمكن أن توفر لك دفعة من الطاقة، مما يجعل التفاح وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين. يجعلك التفاح أيضًا تشعر بالسعادة لأنه يساعد على إطلاق الناقلات العصبية `` التي تشعرك بالسعادة '' مثل السيروتونين لكن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه غني بالكربوهيدرات.

بالنسبة لمرضى السكري ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر حتى على شكل ثمار إلى تفاقم حساسية الأنسولين والتداخل مع طريقة عمل أدويتهم.

3- قد تستهلك الكثير من المبيدات

يتصدر التفاح قائمة الفواكه والخضراوات التي تحتوي على أعلى نسبة من المبيدات الحشرية كل عام، Diphenylamine هو مبيد حشري شائع في التفاح ، مما يعني أن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يؤدي إلى تناول الكثير من المواد الكيميائية.

4- زيادة الوزن

التفاح مليء بالكربوهيدرات التي توفر لك طاقة فورية ولكن ستندهش عندما تعلم أن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. هذا لأن الجسم يحرق الكربوهيدرات أولاً ، لذا فإن تناول الكثير من التفاح يمكن أن يقيد جسمك من حرق الدهون عندما يحتاج إلى إنقاص الوزن.

5- يمكن أن يضر أسنانك

التفاح حمضي وبالتالي فإن الكثير منه يمكن أن يضر أسنانك، حتى أكثر من المشروبات الغازية. يمكنك تجنب ذلك عن طريق مضغ التفاح بالأسنان الخلفية أو تناول الطعام بجانب الوجبة كوجبة خفيفة.

ولكن طالما أنك لا تفرط في تناول التفاح، فلا داعي للقلق بشأن أسنانك.

6- يسبب ضغطًا إضافيًا على الأمعاء

لا ينصح بالتفاح للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ المتكرر أو الذين يعانون من مشاكل في المعدة يحتل التفاح مرتبة أعلى في الأطعمة التي تحتوي على السكر ، وهو أمر يصعب هضمه.