شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الزيوت العطرية وعلاقتها بخفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد دراسة أجريت مؤخرًا أن شيئًا بسيطًا مثل الزيت العطري يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ولكن لا ينبغى أن يكون بديلًا عن الأدوية، خاصة أن الضغط العالى قد يسبب مشاكل خطيرة مثل تلف الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى ومشاكل فى الرؤية وغيرها، وهذا يتطلب إجراء تغيير أيضًا فى نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائى يحتوى على القليل من الملح وممارسة الرياضة بانتظام، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- كيف يعمل الزيت العطرى فى خفض ضغط الدم؟

يمكن أن يكون للتوتر تأثير مباشر وغير مباشر على ضغط الدم، تساعد الزيوت العطرية فى تقليل مستويات التوتر بمجرد من شم رائحته يعمل على تنشيط هرمونات السعادة.

- ما هى الزيوت العطرية المستخدمة فى قياس ضغط الدم؟

إذا كنت تتناول أى دواء لارتفاع ضغط الدم فاستخدم الزيوت العطرية، حيث تشير الدراسات إلى أن الزيوت الأساسية مثل الزنجبيل والفلفل الأسود والكركم يمكن أن تساعد فى تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الشرايين وتقليل الالتهاب.

- ماذا تشير الدراسات التى أجريت على الزيوت العطرية وعلاقتها بخفض ضغط الدم؟

وأجريت دراسة على نحو 29 رجلاً، قضى نصفهم ساعة واحدة بغرفة برائحة اليلانج، والنصف الآخر قضى نفس الوقت فى غرفة خالية من العطور، حيث كان لرائحة اليلانج تأثير مهدئ على الرجال الذين يعانون من انخفاض طفيف فى ضغط الدم ومعدل سريع لضربات القلب مقارنة بنظرائهم فى الغرفة الخالية من العطور.

وفى دراسة أخرى، أجريت على 126 شخصًا يعانون من قلق فى الأسنان، حيث استنشق نصفهم زيت اللافندر قبل جراحة ضرس العقل، والنصف الآخر لم يفعل ذلك، حيث لوحظ أن الأشخاص الذين استنشقوا زيت اللافندر انخفض لديهم القلق وضغط الدم أثناء الجراحة مقارنة بغيرهم من الأشخاص الذين لم يستنشقوا اللافندر.

- ما هى أفضل طريقة لاستخدام الزيت العطرى؟

من الأفضل استخدام الزيت العطرى من خلال جهاز الاستنشاق الفردى أو عصا الروائح، وإذا لما تتوافر تلك الوسائل لديك يمكنك وضع بضع قطرات منه على كرة قطنية أو ضمادة شاش واستنشاقها، كما يمكن إضافة قطرات من الزيوت العطرية إلى زيت التدليك وغسول البشرة ويمكن وضعها على الجلد، ولكن عند استخدامها على الجلد لابد أن يتم تخفيفها لأنها ممكن أن تسبب الشعور بالتهيج.

- ما هى الآثار الجانبية للزيوت العطرية؟

للزيوت العطرية بعض الآثار الجانبية مثل الصداع والسعال وضيق التنفس والغثيان وحرقان العينين، ولكن هذه التأثيرات عادة ما تختفى رئحتها.