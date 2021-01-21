هولندا تلجأ لإجراء لم تطبقه منذ تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم هولندا فرض حظر تجول لأول مرة لاحتواء الانتشار السريع لطفرات فيروس كورونا.

وسيحظر على المواطنين مغادرة مساكنهم اعتبارا من السبت المقبل من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا.



ووافق البرلمان الهولندي، مساء الخميس، على تطبيق حظر التجول وذلك بعد جلسة مناقشة عاصفة.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية لم تطبق مثل هذا الإجراء منذ تفشي جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الهولندية قررت تقييد المخالطات الشخصية حيث صار من غير المسموح لأفراد المسكن الواحد استقبال أكثر من شخص واحد في اليوم.

كما حظرت السلطات الهولندية الطيران القادم من بريطانيا وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي الأماكن التي يُعْتَقَد أن طفرات فيروس كورونا انتشرت فيها على نحو خاص.

وطبقت هولندا إغلاقا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم إغلاق المحلات والمدارس والمطاعم وفرض قيود صارمة على المخالطات الشخصية حتى التاسع من فبراير/شباط المقبل.

وسيسري حظر التجول في هولندا مبدئيا حتى التاسع من الشهر المقبل.