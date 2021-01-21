4 آلاف وفاة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 4 آلاف وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد شهدت الأربعاء زيادة بواقع 4229 حالة وفاة و178255 إصابة جديدة، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وسجلت في الولايات المتحدة إجمالاً منذ بداية الجائحة، حسب إحصاءات الجامعة التي تعتمد على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة 24 مليوناً و441852 إصابة بالفيروس التاجي منها 406196 وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وطرح الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن محاربة تفشي كورونا بين أولويات حكومته، متعهداً باتخاذ إجراءات عاجلة في هذا السبيل.