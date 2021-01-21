الرئيس الأمريكي يوقع أوامر تنفيذية لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر تنفيذية لتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.

وقال بايدن، خلال مؤتمر لإعلان خطة مكافحة كورونا مساء الخميس: "لدينا استراتيجية قائمة على العلم والحقائق لمكافحة كورونا وسنسخر كل الجهود للقضاء عليه".



وأضاف: "الأمور ستسوء بشأن انتشار فيروس كورونا قبل أن تتحسن وسننتصر على الجائحة، وسنأخذ في الاعتبار العلم والصحة العامة وحدهما في جهودنا لمكافحة الجائحة بغض النظر عن العواقب السياسية".

وتابع الرئيس الأمريكي أن خطتنا لمكافحة وباء كورونا تعتمد على الوحدة والعمل معا، وسنحرص على الاستفادة من خبرات العلماء وسنعترف بشكل صريح بأي خطأ ترتكبه إدارتنا، مشيرا إلى أنه كلما عجلنا بتطعيم المزيد من الأفراد ضد الفيروس أمكن تجاوز الأزمة بشكل أسرع.

وفرض بايدن الحجر الصحي على جميع الوافدين جوا إلى الولايات المتحدة.

وقانون الإنتاج الدفاعي الذي وقعه بايدن، يسرع صناعة كل معدات الوقاية الصحية والاختبارات واللقاحات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.

وكان رون كلاين، الذي اختاره بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، قال في وقت سابق، إن "اليوم التالي لتنصيب بايدن يشهد توقيعه عددًا من الإجراءات التنفيذية للتحرك بقوة لتغيير مسار أزمة (كوفيد-19)، عبر اتخاذ إجراءات للتخفيف من انتشار المرض، وتوسيع الاختبارات وحماية العمال ووضع معايير واضحة للصحة العامة".