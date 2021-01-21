موجز الخليج 365 الاقتصادي.. حصاد أبوظبي للاستدامة وموبايل بانكينج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

رغم تحديات الموجة الثانية لكورونا، فإن أسبوع أبوظبي للاستدامة منح آمالا لقطاع الطاقة العالمي وسط الكثير من التخوفات.

كشف مسح أجرته "شركة جلوب ويب إندكس" أن بطاقات الائتمان لم تفلح في السيطرة على المعاملات المالية حول العالم حتى الآن.

فقدت الأسهم الأوروبية الزخم في أواخر جلسة الخميس، متأثرة بنزول أسهم النفط والعقارات، رغم تمسك البنك المركزي الأوروبي بسياسته النقدية.

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة "مصدر"، للتعاون في مبادرات لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

أكدت المستشارة الألمانية أن التعاون مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون أكبر من سلفه، رغم استمرار خلاف "نورد ستريم 2".

جدد المركزي الأوروبي تعهده بدعم اقتصاد منطقة اليورو لحين انقضاء الجائحة.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، بعد صعود طفيف صباحا بفعل الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وقعت شركة "مصدر" الإماراتية و"أي دي اف رينوبلز"، اتفاقية استراتيجية لاستكشاف الفرص المتاحة ضمن قطاع الطاقة المتجددة في إسرائيل

ربما الشائع هو أن الزمرد والياقوت والألماس هي أروع الأحجار الكريمة وأغلاها ثمنا.. ولكن الحقيقة تختلف تماما عن هذا التصور.

ارتفعت الأسهم الأمريكية الرئيسية قرب مستويات قياسية في بداية تداولات الخميس، بفضل تصاعد آمال التحفيز وتوزيع اللقاح، وتراجع البطالة.

أعلنت شركة "مصدر" الإماراتية ومجموعة "جيزوبا تشاينا" عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في مشاريع طاقة متجددة حول العالم.

اتفقت الحكومة البريطانية مع الحكومة السودانية على دفع مساهمتها البالغة 40 مليون جنيه إسترليني، لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة.

قال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية إن صيانة التعافي الكبير لإنتاج بلاده خلال الأشهر الماضية يتوقف على الاستقرار والميزانية.

