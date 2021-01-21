أسعار الذهب اليوم.. بايدن يكبح خسائر "النفيس" وخبير يفسر سبب الهبوط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب، الخميس، عن أعلى مستوى في أسبوعين، بعد عمليات بيع لجني الأرباح.

وعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع في الجلسة السابقة، في حين حدت التوقعات لمزيد من التحفيز ونزول الدولار من الخسائر.

وحسب رويترز، بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1864.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري عند 1874.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كان الذهب صعد 1.7% أمس الأربعاء.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1862.80 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لا يعدو الأمر بعض جني الأرباح الطفيف بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة توقعا لمزيد من التحفيز من إدارة بايدن".

وتابع:"لكن، فرص زيادة التحفيز وتراجع الدولار تواصل دعم الذهب إذا وسعنا نطاق الرؤية".

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فيما تركز الأسواق على حزمته المقترحة لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي تستلزم الموافقة من كونجرس منقسم.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار إلى قاع أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 25.75 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9% إلى 1119.43 دولار للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.2% إلى 2367.82 دولار للأوقية.