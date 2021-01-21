شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتعزيز مناعتك والبقاء بصحة جيدة خلال أشهر الشتاء الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفلونزا الشتاء هي عدوى فيروسية تسببها سلالات مختلفة من فيروسات الأنفلونزا، بينما يمكن اكتشاف العدوى الفيروسية في أي وقت من العام، إلا أنها أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، خاصة خلال شهر يناير عندما تنخفض درجة حرارة الطقس.

وفقًا لخبراء الصحة، يمكن أن تصيب أنفلونزا الشتاء العديد من الأشخاص وسط جائحة فيروس كورونا، علاوة على ذلك ، تميل أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا إلى التداخل مع بعضها البعض من الضروري أن يكون الأطباء قادرين على التمييز بين الأعراض واقتراح العلاج المناسب، حسبما ذكر تقرير لصحيفة time now new

اعراض انفلونزا الشتاء

يمكن أن تختلف علامات وأعراض أنفلونزا الشتاء من شخص لآخر وقد تظهر بعد يوم إلى ثلاثة أيام من إصابة الشخص يمكن أن يظل الأفراد معديين لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد الإصابة بالفيروس وتشمل الأعراض..

- حمى مفاجئة تصل درجة حرارتها إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

- صداع الرأس.

- إلتهاب الحلق.

- سعال.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- قشعريرة.

- آلام العضلات.

- إعياء.

- القيء والإسهال.

أسباب وعوامل خطر الإصابة بأنفلونزا الشتاء

أنفلونزا الشتاء تؤثر عادة على الفئة العمرية الصغيرة وكبار السن الذين يعانون من ضعف المناعة ومشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو القصبي، وكذلك أولئك الذين يدخنون ولديهم نمط حياة مستقر، كما أن عوامل مثل الحمل والأمراض المزمنة مثل السمنة ومشاكل الكلى والقلب والسكري مسئولة أيضًا عن أنفلونزا الشتاء على الرغم من أن العمر هو أحد عوامل الإصابة بأنفلونزا الشتاء، إلا أن نمط الحياة والعادات الخاطئة يمكن أن تجعل الناس عرضة للإصابة بأنفلونزا الشتاء قد يختلف العلاج من شخص لآخر حسب شدة الأنفلونزا.

ما الذي يمكنك فعله لتجنب الإصابة بأنفلونزا الشتاء

ـ يجب على الناس اتباع نظام غذائي غني بالبروتين وتقليل الكربوهيدرات.

ـ زيادة تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والعنب والبنجر والخضراوات والبيض والدجاج. مكملات فيتامين ج ، ب 12 ، الزنك ، د يمكن أن تعزز المناعة ضد إنفلونزا الشتاء.

ـ تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والخردة والمعالجة قلل من تناول البرجر والبيتزا ومنتجات المخابز مثل المعجنات.

ـ تمرن لمدة 45 دقيقة على الأقل يوميًا ، حسب قدرتك مارس أنشطة مثل الركض وركوب الدراجات واليوجا وتمارين التنفس.

ـ تجنب الأطعمة الحارة والدهنية .

ـ الحصول على لقاحات الأنفلونزا .

ـ تشمل النصائح الأخرى لتقليل خطر الإصابة بأنفلونزا الشتاء تغطية الفم أثناء السعال وتجنب الأماكن المزدحمة وتنظيف وتطهير الأسطح التي غالبًا ما يتم لمسها وغسل يديك من وقت لآخر.

ـ يجب على الأشخاص الذين ينتمون إلى جميع الفئات العمرية مثل الأطفال والبالغين وكبار السن وخاصة المصابين بأمراض مصاحبة والنساء الحوامل أن يختاروا الفحوصات الطبية المنتظمة وسيسمح ذلك للطبيب باكتشاف الأعراض غير العادية ووصف الأدوية المناسبة.