شكرا لقرائتكم خبر عن احذر علامات نقص السكر فى الدم.. أبرزها ضربات القلب السريعة وفقدان الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص السكر فى الدم هو أكثر المضاعفات التى قد تؤدى لزيادة الوفيات خاصة بين مرضى السكر بسبب تناول الأدوية التى تخفض نسبة الجلوكوز بالدم عن المعدل الطبيعى، وكذلك فى حالات أخرى مثل الأشخاص مدمنى الكحول والذين يعانون من نقص بالهرمونات والفشل الكلوى وسوء التغذية وغيرها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "boldsky".

فيما يلى .. أعراض انخفاض مستوى السكر فى الدم

1- وفقًا لإحدى الدراسات فإن ضربات القلب غير المنتظمة أو السريعة سببها نقص السكر فى الدم.

2- الإرهاق.

3- تغير الحالة المزاجية وانخفاض بمستوى الطاقة.

4- شحوب الجلد بسبب قصور بعمل الغدة الكظرية.

5- الرعاش والذى يحدث كمضاعفات لمرضى السكر بسبب العلاج بالأنسولين.

6- اضطرابات فى النوم

7- القلق بسبب حدوث زيادة حادة فى الأدرينالين.

8- التعرق هو أحد الأعراض الرئيسية لنقص السكر فى الدم الناتج عن قصور فى وصول الجلوكوز إلى الدماغ.

9- الجوع بسبب تناول الأدوية التى تخفض نسبة الجلوكوز فى الدم، وقد يؤدى ذلك إلى السمنة بسبب زيادة الشعور بالجوع ومن ثم الإفراط بتناول الطعام.

10- الشعور بالتنمل أو أحاسيس غير طبيعية تظهر على الجلد مثل الوخز والحرقان وخاصة على الشفاه والخدين.

11- الصداع والذى قد يصاحب الشخص الذى يعانى من نقص السكر فى الدم خاصة وقت النوم.

12- الارتجاف أو القشعريرة لأن انخفاض مستويات الجلوكوز يسبب تغيرات فى درجة حرارة الجسم.

13- حدوث اختلال بالهرمونات

14- الشعور بآلام فى العضلات.

15- قلة الحاجة المتكررة للتبول ليلًا، بالرغم أن كثرة التبول الليلى يرتبط بشكل أساسى بارتفاع مستويات السكر فى الدم، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضًا بسبب انخفاضه.

16- حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمى مثل انتفاخ المعدة والإسهال.

17- فقدان الوعى.

18- اضطرابات بصرية نتيجة انخفاض مستويات السكر بالدم لفترات طويلة قد تسبب مشاكل فى وظائف الشبكية.

19- حدوث النوبات والغيبوبة والتى يتسبب بها الأنسولين.

20- ضعف التنسيق بسبب تكرار انخفاض مستوى السكر بالدم والذى يؤدى إلى انخفاض ​​تدفق الدم إلى الدماغ.