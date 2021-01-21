مسؤول مصري يعلن موعد انطلاق برنامج تطعيم كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني.

وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إن الأطقم الطبية ستكون أول مَن يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مصر.



وأضاف أن هيئة الدواء المصرية منحت الضوء الأخضر للقاح "سينوفارم" الصيني "وتتجه إلى اعتماد لقاح أسترازينيكا/أكسفورد قريباً".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتفاوض حالياً مع عدد من شركات الأدوية المنتجة للقاحات كورونا.

وأكد تاج الدين أن القيود التي فرضتها الحكومة مؤخراً ومن بينها تعطيل الدراسة ساهمت في الحد من انتشار العدوى.

وتابع: "لا يوجد لقاح أفضل من آخر.. كلها حصلت على اعتمادات مؤقتة وخضعت لتجارب إكلينيكية".

