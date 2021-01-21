صحة ورشاقة

"الشهر المشؤوم" يؤجل برنامج تطعيم كورونا في هذه الدولة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مملكة بوتان تأجيل حملتها للتطعيم ضد فيروس إلى أن تحصل على جرعات كافية لجميع السكان.

وترفض المملكة الواقعة في جبال الهيمالايا طرح اللقاحات خلال فترة تزعم أنها "مشؤومة" بين 14 فبراير/شباط/ و13 مارس/آذار. 

وقالت وزارة الصحة عبر موقعها على الإنترنت: "من المهم أن نطلق التطعيم على مستوى البلاد في موعد مناسب بعد الشهر المشؤوم".

وجاء في البيان: "بعد التشاور مع (لجنة شؤون الرهبانية في بوتان) تم إبلاغنا بـ(شهر مشؤوم) يقع بين 14 فبراير/شباط/ و 13 مارس/آذار.. سننتظر حتى تنتهي هذه الفترة".

ومن المقرر أن يتلقى سكان بوتان البالغ عددهم 730 ألف نسمة، باستثناء الأطفال والحوامل أو المرضعات، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في غضون أسبوع من بدء البرنامج، وفقا للوزارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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