شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهير وتنظيف منزلك لتفادى عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى تفشى وباء كورونا إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية المشددة خوفا من انتقال العدوى، وتشكمل هذه الإجراءات تطهير المنزل، ولكن تنظيف الأسطح داخل المنزل وحوله لن يجعله خاليًا من الجراثيم أو خاليًا من الفيروسات، ويتضمن التنظيف الذكي تطهير الأسطح جيدًا بهدوء، وإنشاء خطة سهلة المتابعة تغطي جميع الخطوات الضرورية لتطهير منزلك بشكل فعال.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يعد تنظيف منزلك وتطهيره بشكل متكرر أمرًا ضروريًا للحفاظ على نفسك وعائلتك بأمان وصحة، ويوصي المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض (CDC) بتنظيف وتطهير الأسطح عالية اللمس مرة واحدة على الأقل يوميًا، خاصة إذا دخلت أي عناصر أو أشخاص إلى منزلك وخروجه منه، فهناك بعض الاحتمالية للتعرض لعدوى كورونا.

يحتاج الفيروس التاجي إلى مضيف بشري وأنسجة الجهاز التنفسي البشري بشكل أساسي ليظل يعمل ويتكاثر. ولكن حتى يتم العثور على المضيف البشري، يمكن للفيروس أن يظل معلقًا في الهواء بعد طرد الإنسان من خلال أنشطة مثل العطس والسعال والغناء، وما إلى ذلك وجدت دراسة حديثة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات وتعيش على الأسطح مثل الكرتون لمدة تصل إلى 24 ساعة، والبلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

طرق التنظيف السليمة للمنزل

لا تحتاج فقط إلى تنظيف منزلك بل تطهيره أيضًا تنظيف الأسطح ببساطة إزالة الأوساخ والجزيئات ليس نفس الشيء مثل تطهيره لقتل الفيروسات والبكتيريا، يساعد الماء والصابون والخل على طرد وإزالة الملوثات والغبار وهو أمر مهم أيضًا، ولكن للبقاء في مأمن من عدوى كورونا يحتاج المرء إلى معرفة المطهرات الفعالة على جميع أنواع الجراثيم والقضاء على الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا.

بعد رش المطهر على الأسطح، اتركه على الأسطح أو الأشياء لمدة 10 دقائق امسحها بقطعة قماش نظيفة ومعقمة بعد 10-15 دقيقة.

تأكد من ارتداء القفازات وافتح النوافذ وكن حذرًا أثناء استخدام مطهر يحتوي على أبخرة قوية أو مبيض. يمكن أن تتلف مثل هذه المنتجات الأسطح الحساسة أو تغير لونها.

يجب أن تركز على تطهير المناطق الساخنة من الجراثيم كل يوم بدلاً من محاولة تطهير المنزل بأكمله كل يوم.

قم بإدراج جميع الأسطح التي من المحتمل أن يلمسها الآخرون الذين لا يخضعون للحجر الصحي معك وقد تكون أيضًا منطقة الاحتفاظ بالمنتجات التي تأتي من الخارج مثل قوارير المياه والأغطية، مقابض للخزائن والأدراج ، مقابض الأبواب ، كراسي مائدة الطعام ، منضدية ، أريكة ، كراسي ، مقاعد، دورات المياه خاصة المقعد والمقبض، ثلاجة وغسالة صحون وفرن ومقابض ميكروويف، أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة التحكم في الألعاب، الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى، طاولة كمبيوتر ولوحات مفاتيح كمبيوتر وفأرة، درابزين الدرج.

يُنصح باستخدام قفازات قابلة لإعادة الاستخدام أثناء القيام بهذا العمل وتعقيمها بعد الانتهاء إذا كنت تستخدم تلك التي تستخدم لمرة واحدة.