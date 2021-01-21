هل تقتل أجهزة الميكروويف فيروس إنفلونزا الطيور؟.. اعرف أكثر

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القاهرة - سامية سيد - فيروس إنفلونزا الطيور من الفيروسات التى تنتقل إلى البشر ولببب مشاكل صحية وهو ما يتطلب الحرص الشديد فيى التعامل مع الطيور التى قد تكون حاملة للفيروس وطرق طهى وتحضر الطعام الذى يحتوى على لحم الدجاج أو البيض.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news اكد العديد من خبراء الصحة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية(WHO) ، أن الأفراد لا يمكن أن يصابوا بإنفلونزا الطيور من تناول الدجاج والبيض المطبوخين بشكل صحيح، لكن أيضا يجب الحرص الشديد عن طهى الدواجن أو البيض خاصة وأن عدوى إنفلونزا الطيور في البشر نادرة ولكنها ممكنة في معظم الحالات المبلغ عنها ، حدثت العدوى لدى الأشخاص من خلال الاتصال غير المحمي بالطيور المصابة أو الأسطح الملوثة.

ما مدى أمان تناول الدجاج والبيض أثناء تفشي إنفلونزا الطيور؟

من الآمن تناول اللحوم طالما تم طهي اللحوم بشكل صحيح فلا يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة في درجة حرارة الطهي العادية ، لذلك لا توجد مخاطر على اللحوم المطبوخة بشكل صحيح.

هل تقتل أجهزة الميكروويف الفيروسات والبكتيريا مثل فيروس أنفلونزا الطيور؟

لن يكون الميكروويف قادرًا على قتل جميع الفيروسات والبكتيريا، فهو يعتمد على درجة الحرارة التى يمكن للبكتيريا أو الفيروس أن يعيش فيها وإلى متى بالنسبة لفيروس إنفلونزا الطيور، يمكن أن يقتلها الميكروويف ، حيث تسخن عادة حتى 100 درجة مئوية ولا يمكن لفيروس أنفلونزا الطيور البقاء على قيد الحياة بعد 70 درجة مئوية ومع ذلك ، تستخدم أجهزة الميكروويف في الغالب لإعادة تسخين الطعام بدلاً من الطهي في مرحلة الطهي العادية على الموقد أو في الفرن ، سيتم القضاء على فيروس أنفلونزا الطيور.

ما الطريقة الأكثر أمانًا للتعامل مع الدواجن وطهيها أثناء إنفلونزا الطيور؟

غسل اللحوم والبيض جيدًا قبل المناولة واطبخها جيدًا تحقق من اللحوم بشكل صحيح للتأكد من طهيها بشكل صحيح ، ويجب ألا تكون شفافة ، ويجب أن تبدو بيضاء وليفية تجنب أيضًا تناول البيض النيئ.

ما هي بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن للأشخاص اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور؟

ينتقل هذا الفيروس عادة من طائر إلى آخر ومن النادر أن ينتقل إلى البشر فقط سلالات معينة من الفيروس يمكن أن تنتقل إلى البشر يجب على الأشخاص الذين يتعاملون مع الطيورمثل مزارعي الدواجن الحفاظ على النظافة، يجب تطهير المزرعة بشكل صحيح ، والتعرف على الطيور المريضة والتعامل معها بشكل صحيح.