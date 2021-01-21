شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب الأكثر تضررا نفسيا من عمليات الإغلاق بالعالم نتيجة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يشعرون بالوحدة أثناء عمليات الإغلاق التي فرضتها العديد من الدول نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات، وتبين في الدراسة أن الشباب هم أكثر الفئات تضررا ويعانون من مشاكل صحية عقلية نتيجة للعزلة خلال الوباء.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news وُجد أن الأشخاص دون سن الثلاثين هم الأكثر وحدة خلال الوباء وعمليات الإغلاق وفقًا لباحثين من جامعة كوبنهاجن ، تم الإبلاغ عن أعلى مستويات الشعور بالوحدة والقلق لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ، والذين لديهم تاريخ من الأمراض العقلية.كان الباحثون يبحثون في كيفية تأثر الصحة العقلية بالوباء في جميع أنحاء أوروبا.

وفقًا للدراسة التي تستند إلى بيانات من 200ألف مواطن في جميع أنحاء أوروبا ، كان للوباء وعمليات الإغلاق تأثير مقلق على الصحة العقلية للأشخاص، وخاصة الشباب الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الموجودة مسبقًا.

درس الباحثون بيانات من أربع دول مختلفة خلال الإغلاق الأول، الذي تم فرضه في ربيع وأوائل صيف عام 2020.

قال الأستاذ المساعد تيبور فارجا من قسم الصحة العامة من كلية الصحة والعلوم الطبية بجامعة كوبنهاجن" لقد درسنا عوامل مختلفة للصحة العقلية مثل الشعور بالوحدة والقلق والمخاوف المتعلقة بـ بفيروس كورونا وتبين إن أعلى مستويات الشعور بالوحدة قد لوحظت بين الشباب والأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية سابقة".

وأضاف أن الإجهاد النفسي هو عامل خطر بارز للإصابة بأمراض عقلية شديدة وطويلة الأمد في المستقبل لذلك ، من المهم جدًا معرفة كيفية تأثير عمليات الإغلاق على الأشخاص لمنع العواقب طويلة المدى.

وقال الباحثون أيضًا إنه يجب متابعة المجموعات التي تم تحديدها على أنها عرضة للوحدة والقلق لتجنب أي تحديات صحية عقلية أخرى.

وفقًا لنتائج الدراسة ، فإن ردود الفعل على الصحة العقلية مهمة جدًا لتلاحظها ، لتجنب المشاكل طويلة الأجل في حين لوحظ انخفاض نتائج الشعور بالوحدة والقلق هذه عندما فتحت الكليات وأماكن العمل بعد الإغلاق ، يعتقد الباحثون أن إعطاء الصحة العقلية نفس الأهمية ، حيث يُعطى للحد من انتشار الفيروس ، من أجل تجنب مشاكل الصحة العقلية.