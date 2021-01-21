شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخصص مسجدا لتلقى تطعيمات لقاحات فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت السلطات الصحية البريطانية مسجدا بمدينة برمنجهام لينضم إلى مراكز التطعيم الجديدة التى تستهدف تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حيث تم تخصيص العديد من مراكز التطعيم على مدار الساعة، للانتهاء من تطعيم لقاحات كورونا طبقا لتقرير نشر فى صحيفة ديلى ميل البريطانية.



تلقى التطعيمات داخل مسجد ببريطانيا

وأوضح التقرير أنه تم تخصيص نحو 65 مركزا لتلقى تطعيمات كورونا فى العديد من المناطق الحيوية مثل دور السينما والمساجد، خاصة بعد أن تعهدت وزارة الصحة البريطانية بتطعيم 14 مليون شخص بحلول منتصف فبراير.

جاء التوسع أيضًا في الوقت الذي بدأت فيه مراكز التطعيم الأولى في بريطانيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع داخل المستشفيات في برمنجهام ونوتنجهامشير في تقديم اللقاحات كجزء من مخطط تجريبي.

يأتي ذلك بعد أن وجدت دراسة استقصائية أن 82% من البريطانيين أعلنوا رغبتهم في الحصول على اللقاحات.



تلقى تطعيمات فيروس كورونا داخل مسجد ببريطانيا

وتأثرت إمدادات شركة فايزر بسبب تحديث المصنع الذى سيستمر حتى الشهر المقبل، وتشمل التسليم "المتقطع" للإمدادات وصعوبات الاتصال بمن هم فوق الثمانينات وتغطية دور الرعاية.



تحويل مسجد فى بريطانيا لمركز لتطعيم فيروس كورونا

يأتى ذلك بعد أن تمت الموافقة على لقاح أكسفورد، الذي يمكن تخزينه في ثلاجة منزلية مثل لقاح الإنفلونزا، ما يساعد في الإسراع بوتيرة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في اقرب وقت، للسيطرة على المرض، خاصة بعد ظهور متغيرات جديدة من الفيروس.



مسجد يتحول لمركز تطعيم للقاحات كورونا

وكانت السلطات البريطانية لجأت لإنشاء مستودع الجثث السابع المؤقت فى للتعامل مع الضغوط الكبيرة الناتجة عن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.