ألمانيا تعلن دعمها لروسيا في تطوير لقاح كورونا بشرط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت ألمانيا على روسيا دعمها في تطوير لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل الخميس.

وأوضحت أن شرط التعاون مع روسيا في هذا المجال هو حصول اللقاح الروسي أولاً على تصريح بالتداول داخل الاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، الأربعاء، أنها تقدمت بطلب لترخيص اللقاح في الاتحاد الأوروبي.



وقالت ميركل للصحفيين: "بغض النظر عن الاختلافات السياسية الكبيرة حالياً، يمكننا مع ذلك العمل سوياً خلال جائحة في نطاق إنساني"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وبخصوص الطلب المقدم من موسكو لدى وكالة الأدوية الأوروبية قالت ميركل إنها "عرضت أن يقدم معهد (بول إيرليش) لدينا الدعم لروسيا بالخصوص".

ومعهد "بول إيرليش" هو الهيئة الناظمة للدواء في ألمانيا.

وأضافن: "إذا تمت الموافقة على اللقاح من جانب وكالة الأدوية الأوروبية، يمكننا عندئذ مناقشة إنتاج مشترك أو أيضاً الاستخدام".

وسجلت روسيا في أغسطس/آب لقاح "سبوتنيك-V"، قبل أشهر من منافسين غربيين، لكن قبل بدء تجارب سريرية على نطاق واسع، ما أثار حذر بعض الخبراء.

وقال مطورو اللقاح إن نسبة فعاليته تتخطى 90%، فيما أطلقت روسيا حملة تلقيح واسعة هذا الاسبوع.

وذكر صندوق الاستثمار الروسي المباشر الذي ساهم في إنتاج اللقاح إنه تم تسجيل "سبوتنيك- V" في عدد من الدول من بينها بيلاروس وفنزويلا وبوليفيا والجزائر.

وبدأت الأرجنتين إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح هذا الأسبوع، بعد انطلاق حملة التلقيح أواخر ديسمبر/كانون الأول.