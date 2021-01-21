فلسطين تسجل 17 إصابة بسلالة كورونا البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، اكتشاف 17 إصابة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد.

وبذلك تنضم فلسطين إلى قائمة الدول التي رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت مؤخراً في بريطانيا.



وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، إن الإصابات كانت في بيت سوريك، بير نبالا، الجديرة، بيت حنينا، والرام، وشعفاط.

وأضافت أن طواقم الطب الوقائي في الوزارة ستتابع المرضى وأوضاعهم الصحية، إلى جانب عمل المسحات اللازمة لتتبع إصابات أخرى إن وجدت في تلك المناطق.

وأشارت الكيلة إلى أن هذه السلالة من فيروس كورونا تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري.

وأكدت أن فريق عمل من الوزارة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحوّر الجيني الجديد لفيروس كورونا في عينات مستخلصه من المرضى، إذ كشفوا عن وجود الطفرات الجينية الجديدة للفيروس في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نوار القطب، من الجامعة العربية الامريكية أن الأثر الوظيفي لهذه الطفرات لم يحدد بعد؛ ولكن التفشي الشديد لها، وأهميتها البيولوجية، يستدعيان دراستها وتتبع وجودها في فلسطين.

فيما اعتبر مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار أن مؤشرات انتشار مرض كورونا في الأراضي الفلسطينية ما زالت مرتفعة، محذراً ما يتطلب تطبيق إجراءات الوقاية والحماية بشكل مستمر.

وأضاف النجار أنه بناء على هذه النتائج فقد بدأت مختبرات الكورونا في الوزارة بتتبع بعض العينات، والتي سيتم إرسالها لمختبرات الجامعة العربية الأمريكية لفحص هذه السلالة وغيرها من السلالات.