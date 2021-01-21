السعودية خالية من الإصابة بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، شفاء الحالات المصابة بسلالة كورونا الجديدة.

ونقل موقع "العربية" عن الوكيل المساعد للصحة الوقائية في السعودية، عبدالله عسيري، قوله: "نقوم حاليا بإعادة جدولة مواعيد اللقاح الجديدة فقط، لتأخر شركة فايزر في التوريد"، كما أكد أن كل من حصل على الجرعة الأولى للقاح سيأخذ الثانية في موعدها.

وقال إن عددا من اللقاحات تحت الدراسة من قبل هيئة الغذاء والدواء، مبيناً أن كميات اللقاحات الواردة تحدد مستوى عملية التوسع في بقية المناطق.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت إمكانية إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أن إعادة الجولة يأتي لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا.