500 ألف جرعة من اللقاح الصيني إلى باكستان

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الخميس، أن بلاده ستحصل على نصف مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الشهر الجاري.



وقال قرشي: "أريد إطلاع الأمة على الأنباء الجيّدة أنَّ الصين تعهدت بالتسليم الفوري لـ500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير/كانون الثاني".

وتحدّث قرشي لنظيره الصيني وانج يي في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على الحكومة لإصدار طلب شراء لاستيراد أحد اللقاحات المتاحة فيما تواصل الجائحة الانتشار في البلاد.

وأقرت هيئة تنظيم الدواء الباكستانية الأسبوع الماضي استخدام اللقاحين اللذين أنتجتهما شركتي أسترازينيكا الأوروبية وسينوفارم الصينية.

وتركت الحكومة المسألة للقطاع الخاص لاستيراد لقاح أسترازينيكا وهو ما قد يستغرق شهورا، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتتقاسم الصين وباكستان حدودا وهما حليفان سياسيان مخلصان منذ عقود.

وتعمل الصين حاليا على إقامة مشاريع بنية تحتية برية وسكك حديد تقدر بـ62 مليار دولار في باكستان.

ويهدف العمل المسمى "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" وهو عبارة عن مجموعة مشاريع البنية التحتية المتعلقة بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إلى إعطاء الصين ممرا بريا وبحريا إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.