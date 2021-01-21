الهند تواجه "تردد لقاح كورونا" بحملات توعوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الهندي هارش فاردهان، إن لقاحات فيروس كورونا الهندية آمنة ويجب ألا يخشى الناس منها أو يستجيبوا للمعلومات الكاذبة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة ما وصفته وزارته بأنه "تردد بشأن اللقاح".

وبدأ طرح اللقاح في الهند في 16 كانون ثان/يناير الجاري، بهدف تطعيم 30 مليون فرد من العاملين في فرق الرعاية الصحية والموظفين المساعدين في الجولة الأولى، لكن العملية تسير ببطء، حيث تم تحقيق أقل من 60% من الهدف خلال الأيام الخمسة الأولى.

وتم تطعيم ما مجموعه 786 ألفا و842 فردا من فرق الرعاية الصحية حتى مساء الأربعاء، وفقا لوزارة الصحة.

ويتم استخدام لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا – المنتج بواسطة معهد المصل الهندي تحت اسم كوفيشيلد – ولقاح كوفاكسين المطور محليا من جانب شركة بهارات بيوتك المحدودة كجزء من البرنامج.

ويُعزى التردد في تناول اللقاح إلى مخاوف من ردود الفعل السلبية ووجود الأجسام المضادة بين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الذين يتعاملون مع مرضى "كوفيد-19" منذ عدة أشهر.

كما أدت الأخطاء في أحد التطبيقات التي تم تطويرها لإدارة البرنامج إلى إبطائه.

وأطلقت الوزارة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث المواطنين على تجاهل المخاوف والشائعات والمعلومات المضللة بشأن اللقاحات.

كما تم إطلاق عدة رسائل من جانب كبار المهنيين الطبيين يدعمون فيها اللقاحات ويقولون إنهم لم يعانوا من تداعيات سلبية بعد تناولها.

يشار إلى أن الهند لديها ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بإجمالي أكثر من 10.6 مليون إصابة و152 ألفا و869 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.