"كوفاكس" تستهدف تقديم 1.8 مليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت آلية "كوفاكس" المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات "كوفيد-19" إنها تستهدف تقديم 1.8 مليار جرعة إلى البلدان الأكثر فقرا في 2021.

وتأمل في الوفاء بالإمدادات للدول الأكثر ثراء في النصف الثاني من العام الجاري.

لكن "كوفاكس"، التي يشارك في قيادتها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، قالت إن هناك العديد من الأمور غير الواضحة التي تؤثر على شراء وتوريد لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإن شروط الصفقات "عرضة للتغيير".

وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين في توقعات محدثة لكوفاكس إنه سيتم توفير 1.8 مليار جرعة إلى 92 دولة مؤهلة بما يمثل تغطية 27 في المئة تقريبا من السكان في تلك البلدان.

وأضاف "توقعاتنا تشير إلى أننا سنلبي طلبات اللقاح التي قدمها المشاركون الممولون ذاتيا في النصف الثاني من عام 2021".

وأشار إلى أن بعض صفقات التوريد لا تزال قيد التفاوض، وبعض اللقاحات المرشحة لم تحصل بعد على الموافقة للاستخدام من هيئات تنظيم الأدوية أو منظمة الصحة العالمية.

وتابع أنه في كثير من الحالات، لم يصل تصنيع اللقاحات بعد إلى الطاقة الكاملة.