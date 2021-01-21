وفاة واحدة و622 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الخميس، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 622 إصابة جديدة وحالة وفاة، وشفاء 979 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 314 إصابة و851 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 111 ألفا و746 شخصًا، بينهم 20 ألفًا و121 حالة نشطة، لافتا إلى وفاة 1716 شخصًا.



