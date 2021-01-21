أكثر 5 متاجر تألقا لـ"أبل" حول العالم.. لمسة برنارد أرنو واضحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل 20 عاما من الآن وتحديدا عام 2001 افتتح عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" باكورة متاجرة في ولاية فرجينيا.

وعلى مدار عقدين من الزمان، توسعت أبل وافتتحت أكثر من 500 متجر في 25 دولة حول العالم.



الشيء المميز لمتاجر أبل، هو اهتمام المؤسس الراحل للشركة ستيف جوبز بالتركيز على التفاصيل الجمالية التي تلعب دوما دورا في جذب العملاء.

وبالفعل حصل جوبز على استشارة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة مجموعة LVMH العالمية للمنتجات الفاخرة، في تصميمات المتاجر.

وتعاقدت أبل مع شركات هندسة معمارية كبرى لتصميم متاجرها، منها شركتا بوهلين سيوينكسي جاكسون، وفوستر آند بارتنرز.

ويتميز أغلب متاجر أبل بتصميم مختلف يناسب المواقع الكائنة بها، ومدى قربها من مواقع التسوق.

ورشحت "سي إن بي سي" أفضل 5 متاجر لـ"أبل" حول العالم من حيث التصميم، وتضم الإمارات أحد هذه المتاجر التالي ذكرها.

أبل دبي مول

يتميز متجر أبل في دبي والذي تحتضنه بإطلالات رائعة على نافورة دبي وبرج خليفة، ويضم المتجر شرفة مقوسة بطول 56 مترا.

أبل مارينا باي ساندز – سنغافورة





يتخذ متجر أبل في سنغافورة شكل كرة يتوسطها شعار أبل الشهير، ويقع متجر أبل وسط مجموعة من الأبراج الشاهقة.

أبل فيفث أفينيو – نيويورك





هو متجر شفاف على هيئة مبنى زجاجي يظل يعمل على مدار الساعة يوميا.

أبل سنترال وورلد – بانكوك





يتمتع متجر أبل في بانكوك بتصميم رائع على هيئة حاوية زجاجية دائرية مكونة من طابقين وسقف على شكل شجرة تقع على عمود خشبي.

أبل بيازا ليبرتي – ميلانو





أما متجر أبل في ميلانو فيتميز بمدخله الرائع الذي يجمع بين مدخل زجاجي مستطيل وسط ساحة عامه، أمامه شلال ذو شكل مميز.