أكثر 10 دول استخداما لبطاقات الائتمان بالعالم.. عصر الموبايل بانكينج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسح أجرته "شركة جلوب ويب إندكس" أن بطاقات الائتمان لم تفلح في السيطرة على المعاملات المالية حول العالم حتى الآن.

وبحسب، المسح فإن التعاملات النقدية ما زالت تفرض نفسها لاسيما في الدول النامية مثل شمال أفريقيا والفلبين، نتيجة عدم امتلاك العديد من الأشخاص حسابات مصرفية.



ولكن اللافت هو اعتماد هذه الدول بشكل أكبر على المدفوعات عبر الهاتف، في ظل الانتشار الواسع له وظهور ما يعرف بخدمات "الموبايل بانكينج".

على صعيد آخر، هناك 46 دولة حول العالم يفضل سكانها استخدام بطاقات الائتمان في إتمام معاملات الشراء والبيع، وهذا نتيجة طبيعية للانتشار الواسع للحسابات المصرفية، ومن ثم امتلاك بطاقات ائتمان.

وتعكس قائمة أكبر 10 دول تفضيلا لاستخدام بطاقات الائتمان، تواجدا أوروبا وأسيويا قويا، يعكس تطور الخدمات المصرفية بها.

كورويا الجنوبية

ووفق المسح، تتصدر كوريا الجنوبية دول العالم، بتفضيل 77% من سكانها إجراء المعاملات التجارية بواسطة البطاقات الائتمانية.

السويد

وتأتي السويد على قمة الدول الأوروبية التي تفضل بطاقات الائتمان بمعدل مرتفع يبلغ 74%.

روسيا

في روسيا التي يميل 42% من سكانها لاستخدام هذه البطاقات في إتمام المعاملات المالية.

بريطانيا

أما بريطانيا فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة استخدام وصلت إلى 70%، لتسبق فرنسا التي حلت في الترتيب الخامس بمعدل 67%.

الصين وفرنسا

وتتقاسم الصين المرتبة الخامسة مع فرنسا بنسبة تفضل 67% لبطاقات الائتمان، علما بأن هذه النسبة تعكس استخداما هائل للبطاقات قياسا بالتعداد الصيني الضخم.

واحتلت إسبانيا المرتبة السادسة بنسبة 61%، وتلتها اليابان بنسبة تفضيل بلغت 60%.

في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثامنة والتي يعتمد 58% من سكانها على بطاقات الائتمان، وتتذيل الهند قائمة العشرة الكبار بنسبة 52%.