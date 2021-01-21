شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: الحساسية الناتجة عن لقاحات فايزر تمثل 1 من كل 100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة بلومبرج الإخبارية عن تعاون شركة مودرنا مطورة اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع جهات التحقيق الصحية فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بعد ظهور أعراض جانبية، ومنها الحساسية الشديدة تجاه أول جرعة من لقاح "مودرنا".وفقا لبيان شركة مودرنا للتقنية الحيوية في كامبريدج، ماساتشوستس.

لقاح مودرنا

وأوصت عالمة الأوبئة بولاية كاليفورنيا، إيريكا بان، مقدمي الخدمات بحجب الجرعات من مجموعة واحدة من لقاح مودرنا "بدافع الحذر الشديد"، مضيفة في بيان بأن التوصية جاءت بعد أن تلقت تقارير عن تعرض العديد من الأشخاص لردود فعل تحسسية خطيرة بعد تلقيح نفس الدفعة، وهو رقم أعلى من المعتاد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC" في وقت سابق من هذا الشهر، إن حوالي 1 من كل 100 ألف شخص لديهم رد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح فايزر بيونتك Pfizer BioNTech ، الذي يستخدم تقنية مماثلة مثل جرعة مودرنا، هذا المعدل يعني أن الظاهرة نادرة، على الرغم من أن المنظمين يتتبعون عن كثب سلامة لقاحات كورونا.

وقالت الشبكة الإخبارية، تم الإبلاغ عن 6 ردود فعل تحسسية محتملة في 13 يناير في بيتكو بارك، ملعب بيسبول في سان دييجو يستضيف عيادة تطعيم جماعية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة بالمقاطعة إن الكمية التي تشير إليها الولاية تتطابق مع تلك المستخدمة في بيتكو بارك عندما لوحظت ردود الفعل المحتملة، توقفت المقاطعة عن استخدام جرعات من نفس الدفعة في عيادات أخرى، مما أدى إلى سحب حوالي 30 ألف جرعة من إمدادات المقاطعة.

وقالت مويرنا في بيان لها، إن حوالي 1.3 مليون جرعة تم إنتاجها في الدفعة المعنية، من بين هؤلاء، تم بالفعل توزيع 964،900 جرعة على حوالي 1700 موقع تطعيم في 37 ولاية، بحسب مودرنا، حيث تم شحن الدفعة بين 4 يناير و8 يناير، وتتوقع الشركة أن معظم الجرعات قد تم استخدامها بالفعل.

وقالت الشركة في بيان: "لا يزال هذا التحقيق مستمرًا وتعمل مودرنا بشكل وثيق" مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، ومركز السيطرة على الأمراض CDC"، لفهم الحالات السريرية وما إذا كان هناك ما يبرر التوقف الواسع في استخدام الكمية".

قالت آبي كابوبيانكو المتحدثة باسم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن الهيئة تعمل مع مركز السيطرة على الأمراض ووزارة الصحة بكاليفورنيا ومودرنا للتحقيق في الأحداث الضارة المحتملة المبلغ عنها في عيادة التطعيم.

وقالت إدارة الصحة العامة بولاية كاليفورنيا في بيانها إنه تم توزيع أكثر من 330 ألف جرعة من الدفعة على 287 مزودًا في كاليفورنيا.

وأكدت، إنه لم يتم إخطارها عن مجموعة أخرى أو تقارير مماثلة عن تفاعلات حساسية متعلقة بهذه الدفعة.