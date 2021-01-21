شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: طفره كورونا بجنوب أفريقيا تقاوم اللقاحات وتزيد من فرص إعادة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توصل بحث جديد إلى أن طفرة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا تشكل خطرًا كبيرًا لإعادة العدوى ويمكن أن تتغلب على اللقاحات، ووفقا لتقرير "ديلى ميل" البريطانية فأن السلالات المكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل تحتوي جميعها على طفرات في بروتين سبايك، والذي يمكّن الفيروس من الالتصاق بالخلايا البشرية وبالتالي يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة العدوى.

أوضحت الدراسة أن هناك طفرة واحدة على وجه الخصوص تُعرف باسم E484K وتوجد في المتغيرات من جنوب إفريقيا والبرازيل والتي تثير قلق الخبراء بشأن "هروب" المناعة.

واختبرالباحثون في جنوب إفريقيا المتغيرالموجود هناك المسمى 501Y.V2 - ضد بلازما الدم من مرضى كورونا المتعافين ووجدوا أنه مقاوم لتحييد الأجسام المضادة المتكونة من عدوى سابقة ، مما يعني أنه يمكن أيضًا أن يتحدى المناعة التي يوفرها المتغير الجديد من إعادة الإصابة والعدوى.

قال الباحثون إن سلالة 501Y.V2 ، التي تحتوي على تسع طفرات طفرة وظهرت سريعًا في جنوب إفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2020 ، مقاومة إلى حد كبير للأجسام المضادة المعادلة التي نتجت عن العدوى بالسلالات المنتشرة سابقًا ''.

يشيرهذا التقرير إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا على مستوى العالم ويفترض أنهم قد تراكم لديهم مستوى معين من المناعة، فإن المتغيرات الجديدة مثل 501Y.V2 تشكل خطرًا كبيرًا لإعادة العدوى، وأضاف الباحثون أن هذا قد يؤثر أيضًا على استخدام بلازما النقاهة كعلاج لفيروس كورونا، كما أشاروا إلى "الآثار المترتبة" على اللقاحات التي تم تطويرها بناءً على الاستجابات المناعية لبروتين ارتفاع الفيروس.