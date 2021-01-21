صحة ورشاقة

الإمارات تقدم 84919 جرعة جديدة من لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فيروس المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 84,919 جرعة من لقاح "⁧‫كوفيد-19"‬⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الاجمالي، حتى الخميس، إلى 2,246,069 جرعة.

وبذلك بلغ معدل توزيع اللقاح في الإمارات 22.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

ويتكون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية من جُرعتين، تُعطى الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحي للشخص، والثانية بعد 21 إلى 28 يوماً من موعد الجرعة الأولى. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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