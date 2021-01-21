وفيات كورونا تثير القلق في أفريقيا.. تجاوزت المعدل العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل الوفاة بين المصابين بكورونا في القارة يبلغ 2.5%.

وأوضح أن الرقم المسجل أعلى من المستوى العالمي البالغ 2.2%، وهو اتجاه يثير قلق الخبراء.

وأضاف نكينجاسونج في تصريحات صحفية أن معدل الوفيات في أفريقيا كان أقل من المعدل العالمي في وقت سابق من الجائحة، لكنه "بدأ يصبح مقلقا ومخيفا جدا لنا جميعا".

وتابع قائلا إن عدد الدول الأفريقية التي تشهد معدل وفاة أعلى من المتوسط العالمي الحالي في ازدياد، مشيرا إلى أن هناك 21 بلدا في القارة لديها معدل وفاة أعلى من 3%، ومنها مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وبحسب بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تراجعت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي بمعدل يبلغ نحو 7% مقارنة بالأسبوع السابق، في حين زادت الوفيات 10%.

كما تفيد البيانات بأن القارة سجلت 3.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و81 ألف وفاة حتى الخميس.

وقال نكينجاسونج إن أفريقيا أعلنت رصد 207 آلاف إصابة جديدة الأسبوع الماضي، سجلت دولة جنوب أفريقيا وحدها منها 100 ألف منها.