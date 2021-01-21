بعد رحيل ترامب.. طلب جريء للشركات الصينية من وول ستريت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت شركات تشاينا يونيكوم هونج كونج وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم، من بورصة نيويورك مراجعة قرارها بشطب شهادات الإيداع الأمريكية لها.

وشطبت بورصة نيويورك، بعد بعض التذبذب، شركات الاتصالات الصينية الثلاث في وقت سابق من الشهر الجاري، عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأدى الحظر الأمريكي إلى تداعيات أوسع نطاقا على الشركات، إذ باع المستثمرون الأمريكيون سريعا حصصهم، وحذفت شركات المؤشرات الأسهم من مؤشراتها القياسية.

وحذفت شركات المؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز شركات الاتصالات من مؤشراتها القياسية هذا الشهر، مما محا 5.6 مليار دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونج كونج.

وقالت الشركات إن المراجعة التي ستجريها بورصة نيويورك مقررة في غضون 25 يوما من إفصاحاتها الصادرة يوم الأربعاء، وإنها طلبت سريان تعليق التداول على أسهمها لحين الانتهاء من النتيجة.

ويوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، أظهر إشعار لسوق الأسهم أن بلاك روك أكبر مدير للأصول في العالم باعت تقريبا كامل حصتها في شركة تشاينا تليكوم الخاضعة لحظر جديد على الاستثمار الأمريكي.

يأتي التحرك في الوقت الذي يسارع فيه مستثمرون أمريكيون للتخارج من الأسهم الخاضعة للعقوبات، التي تحظر على الأمريكيين تملك شركات تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأظهر إشعار لبورصة هونج كونج أن أكبر مدير للأصول في العالم باع 818 مليون سهم في تشاينا تليكوم، واحدة من بين 44 شركة تخضع للعقوبات، بسعر 1.92 دولار هونج كونج في المتوسط.

ولم يذكر الإشعار سبب عملية البيع البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار هونج كونج (206 ملايين دولار)، والتي قلصت حصة بلاك روك في تشاينا تليكوم من 6.1% إلى 0.2%.

وقالت بلاك روك يوم الاثنين إن مؤشرها للصناديق عدل حيازاته ليتماشى مع قرارات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بحذف تشاينا تليكوم وغيرها من الشركات الخاضعة للعقوبات من مؤشراتها القياسية.

ووسعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحظر التنفيذي ليشمل 9 شركات إضافية، ويتوقع المستثمرون أن تنفذ الصناديق الأمريكية الكبيرة عمليات تسييل أخرى قبل أن تسري القواعد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.