قواعد إنقاص الوزن من دون حمية غذائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 3 ساعات

اقترحت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا اتباع 12 قاعدة يمكن أن تصبح عادات صحية، تساعدك على إنقاص الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة “صن” البريطانية، وهي:

1-قسم يومك إلى عدد من التمارين الرياضية، كتنظيف الأسنان بوضعية القرفصاء، وممارسة تمارين الضغط على الحائط أثناء مشاهدة التلفزيون، والجري في المكان أثناء صنع الشاي.

2-التقليل من شرب الكحول.

3-عدم شرب القهوة بعد الظهر للحصول على نوم مريح أثناء الليل.

4-استبدل عصير الفاكهة أو المشروبات السكرية بالماء والشاي والحليب.

5- ابدأ كل صباح بالمشي لمدة 10 دقائق.

6-تناول وجباتك الرئيسية بشكل جيد ومنتظم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة لاحقا.

7-إذا كنت من عشاق الحلويات، فاستبدل الشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء بالشوكولاتة الداكنة.

8-تناول خضراوات جديدة كل أسبوع.

9-قم بتحضير قائمة المشتريات قبل الذهاب إلى البقالة حتى لا تشتري أشياء لا ترغب باستخدامها.

10-تنزه رفقة صديق مرتين في الأسبوع.

11-حاول الحصول على مشاعر إيجابية بعيدا عن الطعام، كحل الألغاز والتحدث مع الأصدقاء.

12-لا تحرم نفسك من تناول بعض الأطعمة التي ترغب بتناولها، ولكن يجب تناولها بشكل بطيء، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.