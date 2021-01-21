صحة ورشاقة

قواعد إنقاص الوزن من دون حمية غذائية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 02:03 مساءً - منذ 3 ساعات

قواعد انقاص الوزن

اقترحت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا اتباع 12 قاعدة يمكن أن تصبح عادات صحية، تساعدك على إنقاص الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة “صن” البريطانية، وهي:

1-قسم يومك إلى عدد من التمارين ، كتنظيف الأسنان بوضعية القرفصاء، وممارسة تمارين الضغط على الحائط أثناء مشاهدة التلفزيون، والجري في المكان أثناء صنع الشاي.

2-التقليل من شرب الكحول.

3-عدم شرب القهوة بعد الظهر للحصول على نوم مريح أثناء الليل.

4-استبدل عصير الفاكهة أو المشروبات السكرية بالماء والشاي والحليب.

5- ابدأ كل صباح بالمشي لمدة 10 دقائق.

6-تناول وجباتك الرئيسية بشكل جيد ومنتظم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة لاحقا.

7-إذا كنت من عشاق الحلويات، فاستبدل الشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء بالشوكولاتة الداكنة.

8-تناول خضراوات جديدة كل أسبوع.

9-قم بتحضير قائمة المشتريات قبل الذهاب إلى البقالة حتى لا تشتري أشياء لا ترغب باستخدامها.

10-تنزه رفقة صديق مرتين في الأسبوع.

11-حاول الحصول على مشاعر إيجابية بعيدا عن الطعام، كحل الألغاز والتحدث مع الأصدقاء.

12-لا تحرم نفسك من تناول بعض الأطعمة التي ترغب بتناولها، ولكن يجب تناولها بشكل بطيء، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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