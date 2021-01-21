العمليات القيصرية خطر على دماغ الطفل

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

اكتشف علماء الأحياء أن العملية القيصرية تؤثر بصورة غير اعتيادية في تشكل ونمو دماغ الطفل بعد ولادته، بسبب موت مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية.



وتشير نانسي فورجر، من جامعة جورجيا في أتلانتا بالولايات المتحدة في مقال نشرته مجلة PNAS، إلى أن «العديد من الأطباء يربطون العملية القيصرية باضطراب النوم والنمو العاطفي للطفل، وكذلك بنقص التركيز. ولكن متابعتنا كشفت السبب المحتمل لذلك».

كما اكتشفت فورجر وفريقها التأثير السلبي للعملية القيصرية التي تعتبر من «ثمار الحضارة»، وكيف تؤخر نمو الدماغ وتخلق مشكلات عديدة للطفل بعد ولادته. وللتأكد من التأثير السلبي للعملية القيصرية، أجرى الفريق العلمي تجارب على إناث فئران مخبرية.

وضعت هذه الإناث بطريقة طبيعية وبعضها أخضعت لعملية قيصرية. وقد ركز الفريق العلمي اهتمامه على سرعة موت الخلايا العصبية «الزائدة» بعد الولادة، وكيفية تغير عمل «مركز العدوى» في منطقة ما تحت المهاد، رداً على الموت الجماعي للخلايا العصبية عند أول اتصال بالميكروبات والفيروسات.