البنك الدولي يمول شراء لقاح كورونا لمليوني لبناني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البنك الدولي، الخميس، تخصيص 34 مليون دولار لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في لبنان.

ويشهد لبنان قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين منذ مطلع العام، دفعت السلطات إلى إعلان إغلاق عام مشدد.

وقالت المنظمة في بيان "يمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا.. لأكثر من مليوني شخص" على أن "تصل إلى لبنان في أوائل شباط/فبراير 2021".

ومنذ مطلع العام، سجّل لبنان حيث يقيم أكثر من 6 ملايين شخص مستوى قياسياً، بلغ نحو 5500 إصابة مؤكَّدة يومياً.

وتشهد البلاد منذ أسبوع إغلاقا عاما يتضمن حظر تجول على مدار الساعة حتى 25 من الشهر الحالي، إلا أنّه من المتوقع أن تقرر السلطات الخميس تمديده مع استمرار تدفّق المصابين إلى المستشفيات وتسجيل معدل قياسي للوفيات اليومية.

ويعاني القطاع الصحي في لبنان من ضغوط شديدة تفوق طاقته، مع تسجيل أكثر من 264 ألف إصابة بينها 2,084 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وتأتي مساهمة البنك الدولي في تمويل حصول لبنان على أول دفعة من اللقاحات في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الذي تمّ تدشينه العام 2016.

وأعلنت المنظمة في آذار/مارس الماضي إعادة تخصيص أموال من المشروع لدعم جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة "كوفيد-19" فيما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ نهاية العام 2019.





وحسب البنك الدولي، فإن الأولوية في تلقي اللقاحات ستكون لـ"العاملين في القطاع الصحي المعرّضين لمخاطر مرتفعة، وكبار السن من السكان فوق 65 عاماً، والعاملين في مجال علم الأوبئة ومراقبتها، والأشخاص في الفئة العمرية 55-64 عاماً الذين يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر".

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إنّ "تيسير الحصول على لقاحات كورونا على نحو منصف وسريع وواسع النطاق أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".

وأضاف "هذه عملية أولى مهمة وأتطلع إلى مواصلة مساندتنا للعديد من البلدان الأخرى في جهودها لتحصين مواطنيها باللقاحات".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن لبنان وقّع العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجياً بداية الشهر المقبل.

ويضاف هذا العقد الى اتفاق موقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع منصة كوفاكس العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً إلى لبنان.

وتعمل السلطات بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينيكا وسينوفارم بدءاً من الشهر المقبل، كما تم حجز لقاحات إضافية من شركة جونسون، ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.