شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: كاليفورنيا تحتل المرتبة الأولى فى أمريكا فى إصابات كورونا بتسجيل 3 ملايين حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في ديلى ميل البريطانية، عن تصدر ولاية كاليفورنيا لتحتل المرتبة الأولى بين الولايات الامريكية الأكثر في حالات الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن سجلت 3 ملايين حالة بعد تفشى السلالات المتطورة الجديدة، بالتزامن مع إغلاق مركز التطعيم في ملاهى ديزنى لاند.

وكانت وزارة الصحة الأمريكية أعلنت عن ارتفاع معدلات الوفيات، في ولاية كاليفورنيا التي يتجاوز أعداد سكانها 40 مليون نسمة، وكانت أول إصابة سجلت في 25 يناير 2020، كما توفى أكثر من 34000 شخص بسبب الفيروس التاجى، حيث توفى نحو 700 شخص فقط خلال 24 ساعة.

تتنافس كاليفورنيا الآن مع البديل البريطاني "سوبر كوفيد" ، الأكثر عدوى بنسبة 70 في % عن السلالات الأخرى، حيث سجلت الولاية 40 حالة، حيث تمتلك الولاية أيضًا متغيرها الخاص، الذي عثر عليه لأول مرة في الدنمارك.

في حين تحتل ولاية تكساس المرتبة الثانية من حيث معدلات الإصابات بفارق 1.8 مليون نسمة، وتأتى ولاية فلوريدا بالمرتبة الثالثة بعد أن سجلت 1.5 مليون نسمة.

وكانت بدأت الحالات في الارتفاع في الخريف الماضي بعد أن زادت بنسبة 12 %، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي فرضتها السلطات الامريكية للسيطرة على المرض.

وتعد كاليفورنيا واحدة من الولايات الوحيدة في الولايات المتحدة التي لزم سكانها بارتداء الأقنعة ، وكانت شهدت حوالي 500 حالة وفاة و 40.000 حالة إصابة جديدة يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين