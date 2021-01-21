شكرا لقرائتكم خبر عن نسخ جديدة من لقاح استرازينيكا -أكسفورد لمواجهة السلالات المتحورة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد علماء جامعة أكسفورد البريطانية لإنتاج نسخ جديدة من لقاح استرازينيكا بسرعة لمكافحة السلالات الناشئة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة تايمز ناو نيوز الهنديةtime now news.

وأكدت جامعة أكسفورد أن الفريق الذي يقف وراء اللقاح من أكسفورد وأسترا زينيكا يجري دراسات جدوى لإعادة تشكيل التكنولوجيا، وقال التقرير إن العلماء كانوا يعملون على تقدير مدى السرعة التي يمكنهم بها إعادة تكوين منصة لقاح ChAdOx الخاصة بهم.

وقال متحدث باسم أكسفورد إن الجامعة تقيِّم بعناية تأثير المتغيرات الجديدة على مناعة اللقاح وتقييم العمليات اللازمة للتطوير السريع للقاحات كورونا المعدلة إذا لزم الأمر.

أشارت الاختبارات المعملية الأخيرة إلى أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية مع شريكتها الألمانية بايونتك من المرجح أن يعمل ضد البديل البريطاني المنتشر في جميع أنحاء العالم.

قالت BioNTech إنها تخطط لنشر تحليل أكثر تفصيلاً للتأثير المحتمل للقاح على البديل الجنوب أفريقي في غضون أيام قليلة.

تقوم استرازينيكا و مودرنا و كيورفاك أيضًا باختبار ما إذا كانت اللقطات الخاصة بها ستحمي من المتغيرات سريعة الانتشار.

وأكدت شركة الأدوية الأمريكية فايزر أن أحدث دراسة معملية كشفت أن لقاح Pfizer- BioNTech يعمل ضد السلالة الجديدة المتحورة شديد العدوى من فيروس كورونا والموجودة في المملكة المتحدة، وتستند النتائج إلى تحليل دم المشاركين في التجارب، وإضافة تحليل أكثر شمولاً من تلك التي أصدرتها الشركة الأسبوع الماضي.

وبحسب جريدة "ديلي ميرور" قالت شركة فايزر الأسبوع الماضي إن دراسة معملية مماثلة أظهرت أن اللقاح كان فعالا ضد طفرة رئيسية واحدة تسمى N501Y ، وجدت في كل من المتغيرات الجديدة شديدة العدوى والمنتشرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

أجريت الدراسة الأخيرة، التي لم تتم مراجعتها بعد، على 10 طفرات، وهي سمة من سمات السلالة المعروفة باسم B117 التي تم تحديدها في بريطانيا.