دراسة: الشاي يحسّن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة نيوكاسل البريطانية أن الشاي يحسّن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 85 عاماً. ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأكثر من 1000 مشارك في الدراسة تزيد أعمارهم على 85 عاماً، والذين يعيشون في منازلهم أو في دور رعاية، ووجدوا أن أولئك الذين يشربون أكثر من 5 أكواب من الشاي يومياً مع أو بدون الحليب، يتمتعون أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.



ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 5 أكواب في اليوم، يتمتعون بقدرة أكبر على التركيز والانتباه. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ثبت أن محبي الشاي لديهم مهارات حركية أفضل، والأمر الذي يظهر علاقة أفضل بين الدماغ والأطراف.

وفي الاختبارات، وجد الباحثون أن المشاركين الذين يشربون الشاي 5 مرات في اليوم على الأقل، هم لديهم ردود فعل أكثر دقة وسرعة، ما يساعدهم على إتمام الأنشطة اليومية مثل قيادة السيارة والحياكة وغيرهما.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول، وربما يساعد حتى في فقدان الوزن. وقال الدكتور «إدوارد أوكيلو» في مركز أبحاث التغذية البشرية في جامعة نيوكاسل: «قد تكون المهارات التي يحتفظ بها محبو الشاي، لا ترجع إلى المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي فقط، بل أيضاً نتيجة لاتباع طقوس إعداد الشاي، والدردشة أثناء شربه مع الناس، فكل هذه الأشياء تنشّط الوظائف الإدراكية لدى المسنين».