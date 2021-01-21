شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن "الاكتئاب التفاعلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب التفاعلي أو المرتبط بظرف أو حدث تعرضت له هو اضطراب مزاجي معقد من حيث أسبابه وأعراضه، وتتشابه أعراضه مع تلك التي تظهر في حالة الحزن، ومن المهم أن تكون قادرًا على التمييز بين الاثنين حتى يمكن العثور على العلاج المناسب والدعم، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، نتعرف على أسباب الاكتئاب التفاعلي وأعراضه وعلاجه، بحسب موقع "ميديكال نيوز".

س: ما هو الاكتئاب التفاعلي وأسبابه؟

اضطراب نفسي قد يستمر عادة عدة أشهر يحدث بسبب موقف أو حدث معين ، مثل:

-فقدان الوظيفة

-إصابة (على سبيل المثال لحادث سيارة أو اعتداء)

-الكوارث الطبيعية

-العيش في منطقة خطرة

-الشعور بالرفض

-مشاكل مالية

- الطلاق.

-وفاة أحد أفراد أسرته

ومع ذلك، فإن أي حدث يجده الفرد مرهقًا يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب ظاهري، وتتطور الأعراض عادة في غضون 90 يومًا من الحدث المجهد أو الصادم.

يختلف الاكتئاب التفاعلي عن الأنواع الأخرى من الاكتئاب في هذه النوبات عمومًا تستمر لبضعة أشهر فقط، في حين أن نوبات أنواع أخرى من الاكتئاب يمكن أن تؤثر على الأشخاص لسنوات أو مدى الحياة.

قد تكون الأشهر التي يتأثر فيها الشخص بالاكتئاب الظرفي صعبة للغاية ، ويمكن أن يكون الاكتئاب الذي يعاني منه شديدًا إنه ليس أقل "حقيقي" من الاكتئاب السريري لأن مدته أقصر.

كما هو الحال مع أي نوع من أنواع الاكتئاب، فإن ما قد يؤدي إلى اكتئاب ظاهري لدى شخص ما لن يكون هو نفسه دائمًا لدى شخص آخر ، حيث يتعامل الناس بشكل طبيعي مع الأحداث المجهدة أو الصادمة ويتفاعلون معها بطرق مختلفة.

يمكن أن يكون الناس أكثر عرضة للاكتئاب الظرفي إذا كانوا يعانون بالفعل من حالة صحية عقلية أو إذا كان لديهم طفولة مرهقة أو مؤلمة

هناك فرق مهم آخر يجب القيام به بين الاكتئاب الظرفية وأنواع الاكتئاب الأخرى ، وهو أن الاكتئاب الظرفية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحدث صادم.

يمكن أن تتطور أنواع أخرى من الاكتئاب لدى الأشخاص الذين لم يمروا بأحداث صادمة ، أو فترات من الإجهاد الشديد ، والذين يكونون سعداء بشكل عام ، وبعض حالات الاكتئاب تُعزى لأسباب بيولوجية مثل الانخفاضات في هرمونات معينة ، أو أسباب بيولوجية سابقة. التخلص من الحالة من خلال تاريخ عائلاتهم.

س: ما هي أعراض الاكتئاب التفاعلي؟

أعراض الاكتئاب معقدة ويمكن أن تختلف من شخص لآخر.

تشمل الأعراض:

-مشاعر اليأس والحزن المستمرة

-البكاء

-القلق والتهيج

- التعب والإعياء

-فقدان الوزن (قد يزيد الوزن أحيانًا أيضًا)

-الصداع

-مشاكل في الهضم

-فقدان الاهتمام بالهوايات

-قلة الثقة بالنفس.

-مشاكل في اتخاذ القرار

-تغييرات في الدورة الشهرية عند النساء

-أفكار انتحارية أو رغبات لإيذاء النفس في الحالات الشديدة.

س: ما علاجات الاكتئاب التفاعلي؟

يمكن أن يكون العلاج بالكلام فعالاً في دعم الشخص خلال نوبات الاكتئاب الظرفي نظرًا لأن الحالة مرتبطة بحدث معين في الحياة ، فإن طرق تحسين الأعراض من خلال تعليم المريض التعامل بشكل مناسب مع الإجهاد وانخفاض الشعور بالضيق.

تشمل الطرق الأخرى لتحسين أعراض الاكتئاب التفاعلي ما يلي:

ممارسة الرياضة بشكل منتظماتباع نظام غذائي صحيالنوم بانتظامالتحدث مع الأصدقاء والعائلة والتواصل معهمالانضمام إلى مجموعات الدعمممارسة هواية جديدة أو الانخراط في مصلحة موجودة.

في بعض الأحيان ، قد يتم وصف مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق للأشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد يمكن إعطاء هذه الأدوية بالتزامن مع العلاج بالكلام لفترة قصيرة من الزمن.

على الرغم من أن الاكتئاب الظرفي قد يستمر لبضعة أشهر فقط، إلا أنه لا يزال من المهم البحث عن العلاج خلال هذا الوقت.