ما هي تمارين الاسترخاء؟.. أنواعها وفوائدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للتخلص من القلق والتوتر الدائمين نتيجة التعرض إلى ضغوط الحياة يمكنك ممارسة تمارين الاسترخاء البسيطة التي تعدل حالتك النفسية والعضلية.

وتساعد تلك التمارين على استرخاء الجسم النفسي والعضلي، مما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة بشكل عام حيث إن لها تأثيرا إيجابيا على جميع أجهزة الجسم، ويمكن لجميع الأعمار ممارستها.

نستعرض فيما يلي فوائد تمارين الاسترخاء، وأنواع التمارين النفسية والعضلية..





ما هي تمارين الاسترخاء؟

هي عبارة عن تمارين تساعد على التخلص من التوتر والضغط النفسي والعصبي عن طريق أداء بعض التمارين الرياضية البسيطة التي تعتمد على التنفس، حيث إنها تساعد على علاج استجابة الجسم للضغوط والتي تظهر في شكل زيادة معدل ضربات القلب، والتنفس السريع، وأيضا العضلات المتوترة مما يجعل الإنسان يشعر بالراحة والاسترخاء.

فوائد تمارين الاسترخاء

للاسترخاء العديد من الفوائد لجميع أجهزة الجسم ومنها:

تنظيم معدل ضربات القلب.

التقليل من ضغط الدم المرتفع والعمل على تنظيمه.

تساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر بالدم.

العمل على زيادة التركيز وتعديل المزاج.

المساعدة على النوم بشكل أفضل.

تحسين أداء الجهاز الهضمي.

تنشيط الدورة الدموية.

التخلص من التوتر العضلي والآلام الناتجة عنه.

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تمارين الاسترخاء النفسي

التأمل

يعتبر تمرين التأمل أحد التمارين التي تساعد على الاسترخاء النفسي والتخفيف من القلق والتوتر، وقد أشارت الأبحاث وفق موقع "webmd" إلى أن اتباع تمارين التأمل بشكل يومي يساعد على تغيير المسارات العصبية للدماغ، مما يزيد من مقاومة التوتر.

وعليك بالجلوس بشكل مستقيم مع وضع القدمين على الأرض، والحرص على جعل الظهر مشدودا، مع إغماض العين ويتم التنفس من خلال الأنف وإخراج الهواء عن طريق الفم ببطء.

كما يمكنك التأمل أثناء المشي في مكان يتسم بالهدوء، وعليك بالمشي ببطء ويجب التركيز على حركات المشي والوقوف، والحركات التي تقوم بها.





اليوجا

من تمارين الاسترخاء النفسي المميزة، والتي تساعد على زيادة التركيز والتخلص من تشتت الانتباه والأفكار المتسارعة التي تنتاب الإنسان.

وللحصول على الاسترخاء المطلوب يمكنك الوقوف مع ثني إحدى القدمين إلى الأعلى مع ملامسة ركبة القدم الأخرى، ووضع يديك فوق الرأس واستمر بالوقوف في هذه الوضعية لمدة 40 ثانية مع تبديل القدمين.

تمرين التنفس

من التمارين البسيطة التي يمكنك القيام بها في أي وقت وأي مكان، وكل ما عليك هو التنفس عن طريق البطن بشكل بطيء وعميق ويعتبر من التمارين الفعالة للتخلص من التوتر النفسي والقلق، وبعض المشكلات الصحية وخاصة مشكلات الجهاز الهضمي.

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تمارين الاسترخاء العضلي