شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير فيروس كورونا على الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى هى واحدة من أهم أعضاء جسم الإنسان، وأظهرت دراسات الآثار الناتجة من فيروس كورونا على أعضاء الجسم المختلفة الذى لم يقتصر فقط على الجهاز التنفسي، نظرا لأن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض فيروس كورونا الجديد لديه القدرة على إصابة الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإصابة في أي نقطة في الجسم تقريبًا، بما في ذلك الأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أبلغ العديد من المرضى حول العالم ، عن إصابتهم بمرض شديد بسبب فيروس كورونا وبينما رأى البعض مضاعفات في رئتيهم ، رأى آخرون ارتفاع معدل الإصابة في الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكلى.

كيف يمكن أن يؤثر مرض كوفيد -19 على صحة الكلى

يسبب فيروس كورونا الإصابة بجلطات الدم، ولا تؤدي هذه الجلطات إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تؤدي إلى انسداد الكلى الوظيفة الأساسية للكلى هي تصفية الفضلات من الجسم عندما تتشكل الجلطات الدموية في مجرى الدم، فإنها يمكن أن تسد أصغر الأوعية الدموية في الكلى وتضعف وظيفتها، وبجانب ضعف وظائف الكلى ، فقد وجد أيضًا أن فيروس كورونا يزيد من خطر إصابة الكلى الحادة.

أمراض الكلى الموجودة وفيروس كورونا

يتم وضع الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية حالية، بما في ذلك أمراض الكلى، في فئة المخاطر العالية لمصابى كورونا والمضاعفات الناجمة عن المرض في حين كرر الأطباء أن مرض الكلى كما أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بانتظام قد يكونون أكثر عرضة للخطر، لأنهم لا يستطيعون الحجر الصحي في المنزل الأشخاص المصابين بأمراض الكلى الحالية والذين لا يزورون طبيبهم بانتظام ، أو يتلقون العلاج في الوقت المناسب ، قد يعرضون أنفسهم في الواقع لخطر أكبر للمضاعفات بسبب الرعاية المهملة ويجب عليهم تجنب القيام بذلك يوصي الخبراء بضرورة اتباع جميع بروتوكولات الوقاية من كورونا مثل ارتداء أقنعة الوجه ونظافة اليدين والتباعد الاجتماعي في وحدات غسيل الكلى.